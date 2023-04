Pogoda nie sprzyja nowalijkom, będzie ich na Święta Wielkanocne mniej, co oznacza, że będą one droższe niż w poprzednich latach. W tym tygodniu najchętniej kupowane były m.in. kiszonki - kapusta i ogórki - informuje ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera.

Mniej nowalijek na święta

W przedświątecznym tygodniu najchętniej kupowane były kiszone ogórki i kapusta, chrzan, zakwasy na żurek i jaja, a więc produkty, które znajdują się zazwyczaj na wigilijnym stole - poinformował Kmera.

Kapusta kiszona kosztuje 4-5 zł/kg, ogórki kiszone - 8-9 zł/kg, jaja - 0,8 - 1,2 zł/szt.

"Zimna i ciemna wiosna skutecznie obniżyła plonowanie warzyw spod osłon co ma odzwierciedlenie w drożejących lub stabilnie wysokich cenach" - zaznaczył Kmera. Dodał, że mimo to krajowe nowalijki zaczynają wchodzić na rynek, np. pojawiła się rzodkiewka, szpinak, botwinka.

Według wyliczeń eksperta w pierwszym tygodniu kwietnia ceny krajowych warzyw były o 46,8 proc. wyższe niż przed rokiem. Rekordy bije biała cebula, która w stosunku do kwietniowych cen z ub.r. jest aż o 263 proc. droższa, a marchew - o 200 proc.

Powoli, ale stale tanieje cebula krajowa i importowana - najczęściej spotykana cena ok. 63 zł/15kg - 4,2 zł/kg, natomiast systematycznie rosną ceny marchwi zarówno krajowej jak i importowanej, najczęściej spotykana cena 3,5 zł/kg - informuje Kmera.

Na rynku coraz więcej pojawia się nowalijek, rośnie podaż rzodkiewki krajowej, ceny są bardzo zróżnicowane w zależności od kalibru i wynoszą od 1,5 zł do 3 zł/pęczek.

Bronisze: drogie pomidory krajowe

Nadal drogie są pomidory malinowe krajowe, można je nabyć w cenie 18-20 zł/kg, tańsze są importowane - ok. 15 zł/kg. Najtańsze pomidory na rynku pochodzą z Turcji i kosztują nawet 7 zł/kg. O tej samej porze roku w 2022 r. krajowe pomidory kosztowały w granicach 13-17 zł/kg, czyli były o ponad 20 proc. tańsze.

Ekspert zauważył, że ogórki były już nieco tańsze, ale zimna pogoda sprawiła, że warzywa te podrożały. Za ogórki szklarniowe krajowe trzeba obecnie zapłacić do 13 zł/kg. W stosunku do ubiegłego roku są one droższe o 65 proc.

Warzywa importowane podrożały średnio r/r o ok. 16 proc. Najbardziej - cebula - 246 proc.; pory - 136 proc.; marchew - 143 proc.; papryka czerwona i żółta - 89 proc., niektóre ceny na rynku hurtowych dochodzą nawet do 21 zł/kg. Natomiast tańsze niż przed rokiem są brokuły - o 40 proc. i cukinia - o 60 proc.

Bronisze: droższe krajowe jabłka i gruszki

Krajowe owoce, tj. jabłka i gruszki, są o 25 proc. droższe. Jabłka sprzedawane są najczęściej w cenie 2 zł/kg, nadal rośnie cena gruszek odmiany konferencja, które kosztują nawet 7 zł/kg.

Owoce importowane r/r podrożały o ok. 3 proc. Najwięcej - mandarynki, gruszki, cytryny i grapefruity.

W sprzedaży są już importowane truskawki z Grecji. Te jednak nie cieszą się dużym zainteresowanie, gdyż zimna pogoda nie sprzyja konsumpcji - tłumaczył Kmera. Dlatego są one wyprzedawane nawet po 4-6 zł/kg. Nie ma chętnych też na arbuzy, dlatego ich cena spadła nawet do 4,5 zł/kg. Ceny cytrusów są stabilne.

