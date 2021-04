MRiRW dopłaci szkołom do zakupu ekożywności

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wskazano w uzasadnieniu projekt przygotowano w związku z koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Dodano, że poza potrzebą wprowadzenia mechanizmu dotowania zakupu żywności ekologicznej w placówkach oświatowych, ustawa będzie też regulowała zastosowanie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin oraz kwestie zapewnienia finansowania działań mających na celu rozwój sektora produkcji ekologicznej.

Jak wskazano w uzasadnieniu postanowienia "Zielonego Ładu" w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz redukcji stosowania środków do produkcji ogólnie, wymagają przyjęcia rozwiązań zwiększających popyt na produkty ekologiczne oraz redukujących stosowanie środków do produkcji.

"W tym celu proponuje się wprowadzenie wsparcia do wykorzystania żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach wraz ze wsparciem do wykorzystania ekologicznego materiału rozmnożeniowego celem wzrostu wydajności ekologicznej produkcji krajowej, oraz opłaty za wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin. Dochód z opłaty zostanie wykorzystany do finansowania m. in. stosowania żywności ekologicznej w placówkach oświatowych" - czytamy.