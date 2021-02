MRiRW: eksporterzy owoców do Indii będą musieli mieć zaświadczenia o braku GMO w produkcie

Ministerstwo podało w piątek na swojej stronie internetowej, że "zaświadczenie o braku GMO w produkcie" będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Aby otrzymać takie zaświadczenie, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS: wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii oraz oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii. Wzory dokumentów są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow.

Eksporterzy za wydanie zaświadczenia muszą również wnieść opłatę w wysokości 17 zł - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Ministerstwo zaznaczyło, że uzyskanie "zaświadczenia o braku GMO w produkcie" nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.