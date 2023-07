W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi kontynuowane są rozmowy na temat sytuacji na rynku owoców miękkich – poinformowało w czwartek popołudniu MRiRW na Twitterze.

MRiRW: Trwają rozmowy na temat sytuacji na rynku owoców miękkich

Jak wskazano, rozmowom przewodniczy minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, a biorą w nim udział również wiceminister Rafał Romanowski oraz wiceminister Janusz Kowalski.

W czwartek Telus poinformował, że odbędzie rozmowy z plantatorami malin i firmami skupowymi. "Mamy rozwiązanie, ogłosimy je za kilka godzin" - podkreślił. Dodał, że jedna ze spółek od dziś rozpocznie skup tych owoców.

Z kolei wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski mówił w Sejmie: "Powiedzmy Brukseli - zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy, to jest priorytet", a decyzja musi być wydana jak najszybciej. Zwrócił uwagę, że tylko od stycznia do kwietnia br. import ukraińskich malin do Polski wzrósł do ponad 7 tys. ton. "42 tys. polskich rolników czeka na wspólny głos w tej sprawie" - dodał.

