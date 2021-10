Mrożonkowy Agram ma apetyt na rozwój - w Polsce i za granicą (wywiad)

Od roku 2017 Agram należy od belgijskiej firmy Crop's NV. Zdaniem prezes, to daje ogromne możliwości. - Poza ustabilizowaniem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i możliwymi dzięki przynależności do grupy wprowadzeniem renowacji i inwestycji (do teraz to już ponad 11 mln euro) to również dostęp do know-how jednego z największych w Europie graczy na rynku mrożonkowym - mówi.