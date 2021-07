MushUp - Polska firma opracowała suplement diety z grzybów

MushUp to nowa marka w polskim świecie grzybów leczniczych. Firma chce promować możliwości wykorzystania ekologicznego suplementu diety z grzybów w żywności.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 20-07-2021, 11:15

MushUp to nowa marka w polskim świecie grzybów leczniczych. fot. mat. pras.

MushUp wchodzi na rynek

Nową marką w polskim świecie grzybów leczniczych jest MushUp. Handlową nazwę stworzyła firma Hydrostor, należąca do Stowarzyszenia „Polska Ekologia”.

- To co nas wyróżnia to również fakt, że jako jedyna firma docelowo będziemy korzystać z polskich produktów - i to w jakości eko. Do naszych działań zaangażowaliśmy największych producentów, między innymi pana Wiktora Rusieckiego, który uprawia już dla nas soplówkę i prowadzi pionierską uprawę maczużnika bojowego. Współpracujemy również z innymi mniejszymi producentami, których zarażamy miłością do naszych grzybów i ich właściwości - mówi Jakub Pawłaszek, prezes spółki Hydrostor.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Soplówka jeżowata, znana też jako lwia grzywa, jest w Europie uważana za gatunek zagrożony, stąd uprawia się ją w wyspecjalizowanych gospodarstwach. Od dawna w medycynie tradycyjnej wykorzystywano jej właściwości odżywcze i lecznicze, zaś ostatnio potwierdzono, że ma pozytywny wpływ na pracę mózgu, na regenerację neuronów i nerwów. Jednym ze związków odpowiedzialnych za to działanie jest glikoproteina NGF (z ang. czynnik wzrostu nerwów). Uważa się, że ma duży potencjał w leczeniu zaburzeń neurologicznych ze względu na dużą zawartość związków neuroaktywnych, które mogą przenikać przez barierę krew-mózg.

Wykazano, że związki bioaktywne wyekstrahowane z owocnika lub grzybni mają właściwości przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ponadto preparaty zawierające soplówkę są stosowane jako leczenie wspomagające w przypadku zaburzeń poznawczych, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona i udaru niedokrwiennego.

Prowadzone teraz badania potencjału soplówki koncentrują się na biologicznych podstawach korzystnego jej działania w zaburzeniach afektywnych. Dla zdrowych osób suplementacja soplówką to poprawa pamięci, koncentracji oraz nastroju.

MushUp - co zawiera?



Niemniej wartościowe są właściwości maczużnika bojowego, cenionego m.in. za obecność kordycepiny i efekty jej stosowania. Głównie chodzi o działania adaptogenne, czyli pomagające organizmowi w przystosowaniu się do zmiennych warunków. Związane jest z tym działanie holistyczne, czyli wzmacniające odporności całego organizmu.

Stwierdzono, że jednym z mechanizmów działania kordycepiny jest zwiększenie ilości „wyprodukowanej” energii w postaci cząsteczek ATP (uniwersalnego nośnika energii), a także podwyższenie stężenia tlenku azotu (NO) w organizmie człowieka, a więc aktywowanie efektywności układu krążenia. Udowodniony w badaniach naukowych, że mechanizm aktywności biologicznej ATP obejmuje m.in. zwiększony przepływ krwi, umożliwiający dostarczanie do mięśni większych ilości tlenu i substancji energetycznych.

Wykazano, że kordycepina wpływa na poprawę wytrzymałości fizycznej i mikrokrążenia. Duży rozgłos zyskało wydarzenie w trakcie Igrzysk Olimpijskich w 1993 roku w Seulu, dotyczące maczużnika. Reprezentantki Chin podejrzewano o niedozwolone wspomaganie organizmu. Tymczasem zaskakujące wyniki sportowe były efektem spożywania przez zawodniczki grzybów zawierających kordycepinę. W skrócie można powiedzieć, że preparat kordyceps działa jak maszyna tlenowa, powodując zwiększenie wydolności. W medycynie chińskiej kordycepsu używa się również jako suplementu wspierającego leczenie chorób płuc. W Chinach jego sprzedaż znacznie wzrosła w czasie epidemii SARS, a obecnie w czasie pandemii Covid 19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, Chiny, które są największym producentem kordycepsu, wprowadziły ograniczenia w jego sprzedaży eksportowej, co ma swój wydźwięk.

MushUp - jak wpływa na organizm?

- Związki organiczne i substancje mineralne zawarte w suplemencie MushUp działają regeneracyjnie na organizm człowieka. Odczucia osób stosujących MushUp są jednoznaczne - poprawa wydolności organizmu, lepsze samopoczucie i mniejsze doświadczanie stresu. Dla lepszego poznania tych reakcji udostępniliśmy ponad 100 osobom próbki naszego suplementu jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Ich opinie wkrótce będzie można przeczytać na naszej stronie - dodaje. Jakub Pawłaszek.

W badaniach pilotażowych, które realizowane są przez mgr Szymona Kucharskiego, specjalistę z Centrum Badań Funkcjonalno-Strukturalnych Człowieka na Uniwersytecie w Szczecinie, zaobserwowano: obniżenie pulsu, zwiększenie koncentracji uwagi i wydolności układu sercowego. A do tego w zapisach fal mózgowych nastąpiła większa równowaga fal wolnych wobec szybkich, co jest bezpośrednio powiązane z działaniem regeneracyjnym grzybów na układ nerwowy i jego stabilizację.

- Co ważne, przy zalecanym sposobie stosowania nie występują skutki uboczne i objawy niepożądane. Na jesieni planujemy rozpoczęcie badań pod kątem wykorzystania naszego produktu dla wsparcia kondycji polskich żołnierzy. Ze względów poufności nie mogę na razie zdradzać szczegółów. Kolejną wartością, która nas wyróżnia to fakt, że jako jeden z nieliczny producentów prowadzimy badania naukowe nad zawartością substancji aktywnych w naszym produkcie. To ważne aby klient wiedział dokładnie co kupuje - dodaje Pawłaszek.

MushUp w żywności i dla żołnierzy

- Proponujemy różne możliwości podania: w koktajlach, jogurtach, lodach, w pieczywie, miodach itd. Suplement MushUp naprawdę fantastycznie komponuje się z jedzeniem i nie traci przy tym swoich właściwości. W niedalekiej przyszłości chcemy wejść w szeroką kooperację z różnymi markami tak, żeby nasze produkty pojawiły się w rozmaitych produktach spożywczych - dodaje prezes firmy.

Rozpoczęcie sprzedaży suplementów MushUp planowane jest na Festiwalu Wibracje w Giżach koło Olecka w dniach 21 – 25 lipca 2021, gdzie panuje misja promowania dobrostanu psychicznego. Pod szyldem MushUp będzie można spróbować różnych wariacji z wykorzystaniem produktu: kawy, koktajli, jogurtów oraz lodów z grzybowym suplementem.