Musztarda: Historia i rodzaje sosu z gorczycy

Musztarda to obok ketchupu i majonezu jeden z najpopularniejszych sosów na polskich stołach. I nic dziwnego - idealnie uzupełnia smak zarówno soczystego mięsa z grilla, jak i sałatki pełnej letnich warzyw. Skąd właściwie wzięła się musztarda i jakie są jej rodzaje?

Autor: materiał prasowy

Data: 11-08-2021, 10:18

Musztarda to jeden z ulubionych sosów; fot. shutterstock

Pierwsze wzmianki o musztardzie pochodzą ze starożytnego Rzymu. Już wtedy uznawana była za jedną z najpopularniejszych przypraw. Za prekursora jej powstania uważa się Pliniusza Starszego, który to jako pierwszy zmieszał sproszkowaną gorczycę z octem. Kilkaset lat później kolejny rzymianin – Paladius - ulepszył recepturę dodając miód i olej. Przepis okazał się na tyle uniwersalny, że do czasów dzisiejszych proces wytwarzania musztard praktycznie nie uległ zmianom. Jak więc widać od blisko dwóch tysięcy musztarda cieszy się niezmiennie dużą popularnością. Dla przykładu statystyczny Francuz zjada jej nawet 1,5 kg rocznie. Również i na polskich stołach króluje ona niezależnie od pory roku, a dzięki niepowtarzalnym smakom podkreśla wiele dań i przekąsek.

Rodzaje musztardy

Sarepska, rosyjska, miodowa czy Dijon? W natłoku rozmaitych rodzajów musztardy można się pogubić. Najprostszy podział dotyczy konsystencji sosu - możemy spotkać musztardę z ziarnami gorczycy w całości, średnio rozdrobnioną lub całkowicie kremową. Każda z nich jest doskonałym rozwiązaniem do innego typu potraw. Musztarda z całymi ziarnami gorczycy sprawdzi się na przykład do sałatek lub dań na zimno, podczas gdy z kremowego wariantu możemy przygotować bardzo smaczny sos do mięsa. Na rynku spotkamy także musztardy z dodatkami, na przykład miodową lub chrzanową. Oto kilka z najpopularniejszych rodzajów tego sosu:

· Sarepska - jedna z najczęściej wybieranych rodzajów musztardy przez Polaków. Wyróżnia ją dość intensywny, umiarkowanie pikantny smak, a zwykle także wyczuwalne cząstki gorczycy.

· Kremska - dość delikatny, słodkawy smak. Idealna jako składnik sosów lub marynat.

· Delikatesowa - jeden z najbardziej uniwersalnych rodzajów musztardy. Zwykle charakteryzuje się dość łagodnym smakiem i aksamitną konsystencją. Wyjątkowo chętnie wybierana przez Polaków - powodzeniem cieszy się np. Musztarda Kielecka delikatesowa produkowana od 1932 roku.

· Rosyjska - wyjątkowo ostry, wyrazisty smak. Mocno wyczuwalne są w niej cząstki czarnej gorczycy.

· Czeska - ostro-słodka, idealna do kiełbasek na gorąco czy kanapek, dobrze sprawdza się też jako składnik sosów. Na rynku łatwo można ją rozpoznać np. w ofercie WSP „Społem” dzięki dodatkowi kurkuminy, który nadaje jej charakterystycznego, żółtego koloru.

· Dijon - francuski klasyk, ale także w polskiej kuchni cieszy się sporą popularnością. Pikantna, produkowana z brązowej gorczycy.

· Francuska – gruboziarnista i umiarkowanie ostra. Zazwyczaj smak i aromat uzupełnia dodatek białego, wytrawnego wina.