Do XVI wieku ziemniaki znali jedynie południowoamerykańscy Indianie zamieszkujący Andy. Z kolei makaron pochodzi z Azji i dopiero około XIII wieku trafił do Włoch za sprawą Marco Polo.

Dziś Polacy jedzą kartofle jako dodatek do dań mięsnych i rybnych, zup, sałatek, robią z nich zapiekanki, placki, kluski oraz pierogi, za to Włosi nie mogliby żyć bez makaronu. Nagrodzony gwiazdkami Michelin za swoją interpretację polskiej kuchni, pochodzący z włoskiej Apulii Chef Andrea Camastra wykorzystuje w swojej kuchni zarówno pastę, jak i kartofle.

21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla, z kolei 25 października to Międzynarodowy Dzień Makaronu. Oba produkty są znane pod każdą szerokością geograficzną, choć często spożywane w różnych formach i przygotowywane w odmienny sposób. Na czym polega ich fenomen i dlaczego zrobiły tak zawrotną karierę?

Ich ojczystą ziemią są tereny Ameryki Południowej w szczególności Peru, Chile oraz Boliwii. Do Europy przybyły za sprawą Hiszpanów. Początkowo były traktowane jako egzotyczna roślina, która uprawiana była w celach ozdobnych i leczniczych. Hodowano je w ogrodach przyklasztornych, dlatego misjonarze oraz zakonnicy odegrali tak istotną rolę w rozpowszechnieniu ziemniaków. Co ciekawe na terenie Prus oraz Śląska obowiązywał nakaz uprawy tego warzywa.

- Do Polski sprowadził je w 1683 roku Jan III Sobieski. Przywiózł bulwy ziemniaka z wyprawy wiedeńskiej jako prezent dla swojej ukochanej żony, królowej Marysieńki. Teraz to jedno z najpopularniejszych warzyw w Polsce – stanowi częsty dodatek do dań mięsnych, jest szeroko stosowany w zupach, robi się z niego kluski, placki czy pierogi. Nie każdy wie, że właśnie ziemniaki są głównym źródłem witaminy C dla milionów Polaków! Typowa ilość ziemniaków spożywana podczas obiadu może pokryć całodzienne zapotrzebowanie na tę witaminę. Ja osobiście też często korzystam z tego warzywa w swojej restauracji - nadaję mu różne tekstury: od bardzo chrupkiej po zwiewną pianę – opowiada Chef Andrea Camastra z restauracja NUTA.