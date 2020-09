Na jakich podstawach budować markę spożywczą? Raport KUPS

W dobie przesycenia informacją i olbrzymiego wyboru produktów spożywczych na sklepowych półkach nie jest łatwo przyciągnąć uwagę konsumenta i zachęcić go do zakupu. Nawet mając produkt najlepiej dopasowany do oczekiwań naszej grupy docelowej, możemy mieć trudność z dotarciem do niej bez wyróżnienia właściwych informacji. Co jest teraz ważne dla konsumentów i jak to podkreślać? Czy informacje na opakowaniu są istotne i mogą skłaniać do zakupu bądź zniechęcać? Czy certyfikat jakości jest ważny? I czy pokolenie ma znaczenie?

Raport - oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w kontekście przepisów prawnych i trendów konsumenckich

To zagadnienia prezentowane w raporcie "Sprawdzone sposoby na spotkanie z konsumentem – oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w kontekście przepisów prawnych i trendów konsumenckich" dedykowanym uczestnikom branży owocowo-warzywnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Na łamach raportu eksperci zastanawiają się, na jakich podstawach budować markę spożywczą i jak opowiedzieć o swoim produkcie, żeby przekonać ludzi, że sięgając właśnie po niego realnie zadbają o swoje zdrowie.

- Sprawdzonym narzędziem do prawidłowego komunikowania właściwości prozdrowotnych jest System Jakości Certyfikowany Produkt (CP), dedykowany produktom powstającym z owoców i warzyw, a więc bogatym w składniki odżywcze, umożliwiające opatrzenie ich właściwymi oświadczeniami. W ramach weryfikacji danych o produkcie, przed wyrażeniem zgody na stosowanie znaku „Certyfikowany Produkt (CP)”, oceniane są różne cechy produktu, m.in.: rodzaj składników pozytywnie wpływających na zdrowie człowieka, które muszą być w nim obecne w znaczącej ilości. W oparciu o dostarczone przez producenta badania analizowany jest także poziom zawartości składników aktywnych pod kątem możliwości zastosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Zgodność produktu z założeniami Systemu CP potwierdza logo, które można zamieszczać w oznakowaniu, reklamie i prezentacji produktu. W ten sposób odpowiadamy na potrzeby konsumentów, dotyczące nie tylko zewnętrznego potwierdzenia jakości, ale i bogatej matrycy odżywczej – wyjaśnia dr inż. Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia KUPS.

Więcej informacji na http://www.certyfikowanyprodukt.pl/raport-sprawdzone-sposoby-spotkanie-konsumentem

Jak umiejętnie stosować oświadczenia?