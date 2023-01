Owoce i warzywa

Najlepsze diety 2023. Mamy wyniki rankingu!

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 17-01-2023, 12:23

U.S. News, przy wsparciu specjalistów do spraw żywienia, lekarzy i epidemiologów, wybrało najlepsze diety 2023 roku - w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa oraz łatwości wprowadzenia ich w życie. Co najlepiej jeść?

Ranking diet 2023. Najlepsze według badania US News i World Report fot. shutterstock

Jeśli Twoim celem jest długoterminowe kontrolowanie wagi i zdrowe odżywianie, wypróbuj jedną z tych diet wspieranych naukowo, które działają. Każda z nich otrzymuje najwyższe noty od naszego zespołu wiodących ekspertów w dziedzinie medycyny i żywienia, specjalizujących się w cukrzycy, pracy serca i odchudzaniu. Nasi paneliści dokonali przeglądu każdej diety i ocenili ją pod kątem zdrowotności, bezpieczeństwa, łatwości przestrzegania i promowania zdrowego, zrównoważonego stylu życia - informuje U.S. News, które przeprowadziło badanie najlepszych i najzdrowszych diet świata. Które z nich znalazły się na podium?

Najlepsze diety świata

Po raz kolejny już (6. rok z rzędu) wygrała dieta śródziemnomorska, czyli złożona przede wszystkim z owoców, warzyw, oliwy z oliwek i ryb.