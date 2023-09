Ma 3,5 tys. m2, pochłania zanieczyszczenia i uatrakcyjnia okolicę. Największy w Polsce, ekologiczny mural powstał na ścianie zakładu Agros Nova w Łowiczu. Jego motywem są łowickie krajobrazy i elementy związane z kulturą regionu. Nie brakuje również nawiązań do działalności przedsiębiorstwa – w szczególności do pomidorów i truskawek, które są przetwarzane w zakładzie.

Powstanie muralu wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2030 Grupy Maspex, która wyznacza kierunki działań w 5. obszarach: ekologii, innowacjach, środowisku pracy, otoczeniu społecznym i biznesowym oraz zdrowym stylu życia.

Mural, który powstał na ścianie przedsiębiorstwa Agros Nova to wyjątkowe malowidło, ponieważ jest największe w Polsce – ma 3,5 tys.m2.

– Jednak nie tylko to wyróżnia mural. Chcemy, aby podejmowane przez nas działania niosły za sobą pozytywny efekt środowiskowy. Taki kierunek obraliśmy w Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”. Dlatego od początku naszym założeniem było to, aby projekt spełniał istotną rolę dla środowiska. Z tego powodu użyliśmy lakieru antysmogowego i dzięki temu malowidło każdego dnia pochłania zanieczyszczenia ze wszystkich pojazdów poruszających się na terenie zakładu. To wszystko sprawiło, że otoczenie przedsiębiorstwa jest nie tylko atrakcyjne, bo mural jest naprawdę piękny, ale i jeszcze bardziej przyjazne zarówno dla przyrody, pracowników jak i okolicznych mieszkańców – wyjaśnia Adam Pawluk, dyrektor zakładu Agros Nova.