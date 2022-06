Naukowcy opracowali metodę wytwarzania wodoru ze skórek od bananów

Autor: PAP

Data: 08-06-2022, 18:26

Suszone skórki bananów mogą posłużyć do produkcji energii odnawialnej, bo poddane działaniu intensywnego światła i wysokiej temperatury wytwarzają wodór. Dowiedli tego szwajcarscy naukowcy, którzy przekonują, że w podobny sposób przetwarzać można inne odpady roślinne - kolby kukurydzy, owoce kawowca czy skorupy kokosów.

Naukowcy opracowali metodę wytwarzania wodoru ze skórek od bananów /fot. Unsplash

Wodór paliwem przyszłości

Wykorzystanie wodoru jako źródła energii jest istotną częścią europejskiego planu uzyskania neutralności węglowej do 2050 roku. Zgodnie z polityką UE wodór można wytwarzać z biomasy (materii roślinnej i zwierzęcej), pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Głównym problemem jest to, że biomasa może powodować wzrost emisji CO2.

Ten problem wyeliminowali naukowcy z École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) w Szwajcarii. Badacze przekonują, że zaletą opracowanej przez nich technologii fototermicznej jest możliwość wychwycenia wszystkich jej produktów, dzięki czemu jest ekonomiczna i bezpieczna dla klimatu. "Błyskawicznie przekształciliśmy odpady w przydatne produkty końcowe za pomocą ksenonowej lampy błyskowej" - napisze dr Bhawna Nagar z École Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) w Szwajcarii w artykule opublikowanym w "Chemical Science".

Obecnie do przetwarzania biomasy z wykorzystaniem ciepła wykorzystuje się głównie dwie technologie - zgazowanie i pirolizę. Zgazowanie odbywa się w temperaturze 1000°C i jego produktem jest gaz syntezowy - mieszanina wodoru, metanu, tlenku węgla i dwutlenku węgla, który jest wykorzystywany jako biopaliwo, a także węgiel drzewny. Z kolei w procesie pirolizy biomasa jest rozkładana w niższych temperaturach, od 400 do 800°C, ale ta metoda wymaga specyficznych reaktorów, które mogą wytrzymać wysokie temperatury i ciśnienia.

Jak powstaje wodór ze skórek od bananów?

Proponowana przez szwajcarskich naukowców metoda to fotopiroliza biomasy przy użyciu lampy ksenonowej, która emituje jasne, białe światło. Jeden potężny "strzał" flesza powoduje konwersję biomasy w ciągu kilku milisekund.

Skórki bananów trzeba najpierw suszyć przez 24 godziny w temperaturze 100°C. Potem się je miele i przesiewa. Tak uzyskany pył umieszcza w reaktorze ze sali nierdzewnej. "Każdy kilogram suchej biomasy pozwala wytworzyć około 100 litrów wodoru i 330 g biowęgla, co stanowi do 33 procent wyjściowej masy suszonej skórki banana" - przekonuje dr Nagar. I właśnie ten czysty podział biomasy na wodór i węgiel drzewny jest kluczowy, by można było uznać tę technologię produkcji wodoru za przyjazną środowisku.

Naukowcy mają nadzieję, że ich metoda będzie mogła być wykorzystana na dużą skalę, być może nawet da się ją zastosować do utylizacji odpadów przemysłowych, takich jak opony. Z kolei wykorzystanie do niej energii słonecznej uczyniłoby ją jeszcze bardziej zrównoważoną.