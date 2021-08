Naukowcy: Orzeszki ziemne mogą zwiększać ryzyko przerzutów raka

Istnieje możliwość, że spożywane dużych porcji orzeszków może zwiększać ryzyko przerzutów raka - informują naukowcy.

Autor: PAP

Data: 05-08-2021, 11:10

Naukowcy: Orzeszki ziemne mogą zwiększać ryzyko przerzutów raka, fot. shutterstock

Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu wykazali (DOI: 10.1093/carcin/bgab059), że zawarta w orzechach aglutynina wchodzi w interakcję z komórkami śródbłonka naczyń krwionośnych, stymulując produkcję cytokin IL-6 i MCP-1. Cytokiny te przyczyniają się do przerzutów.

Aglutynina orzechowa jest białkiem wiążącym węglowodany, które po zjedzeniu orzeszków ziemnych szybko trafia do krwioobiegu.

Wzmożona produkcja cytokin sprawia, że na powierzchni innych komórek śródbłonka zaczyna pojawiać się więcej cząsteczek adhezyjnych (wpływających na przyleganie jednych komórek do drugich). To z kolei sprawia, że są one bardziej atrakcyjne dla cyrkulujących komórek nowotworowych, które mogą wykorzystać je do rozprzestrzeniania się na inne partie organizmu.

Już wcześniej badacze zauważyli, że aglutynina wiąże się z łańcuchami węglowodanowymi występującymi głównie na powierzchni komórek nowotworowych i przednowotworowych oraz wchodzi w interakcję z większymi białkami na powierzchni tych komórek. Ułatwia to komórkom nowotworowym przyleganie do ścian naczyń krwionośnych.

Choć szeroko zakrojone badania przeprowadzone w USA nie wykazały znaczącego wpływu spożywania orzeszków ziemnych na umieralność z powodu nowotworów, istnieje możliwość, że spożywane dużych porcji orzeszków może zwiększać ryzyko przerzutów. Dlatego w przypadku pacjentów nowotworowych zalecany jest umiar - komentują autorzy.