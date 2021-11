Nie tylko cena. Dlaczego Polacy nie kupują ekożywności?

Polaków do zakupu żywności ekologicznej przede wszystkim zniechęca wysoka cena. Badani wskazywali również, że nie kupują żywności ekologicznej, bo uważają ją za oszustwo.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 20-11-2021, 11:08

Dlaczego Polacy nie kupują żywności ekologicznej? fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Dlaczego Polacy nie kupują żywności ekologicznej?

Na polskim rynku działa około 60 sklepów specjalizujących się tylko w sprzedaży ekożywności przez internet, a około 90 łączy taką sprzedaż z działaniami stacjonarnymi. Jest więc gdzie kupować żywność ekologiczną i jest jej szeroki wybór.

Co jednak blokuje Polaków i Polki przed kupowaniem? Jak pokazują dane przede wszystkim zniechęca wysoka cena (wskazało ją 45,4% ankietowanych). Badani wskazywali również, że nie kupują żywności ekologicznej, bo uważają ją za oszustwo (16,6% odpowiedzi). Bardzo dużą rozbieżność w tym stwierdzeniu można zauważyć wśród kobiet i mężczyzn (aż 20,8% mężczyzn uważa, że żywność ekologiczna to oszustwo; twierdzących tak kobiet jest 10,4%). Polacy i Polki nie zawsze ufają również certyfikatom i wolą kupować bezpośrednio od lokalnych rolników, a żywność ekologiczną traktują jako modę. W odpowiedziach można zauważyć nieufność wobec sklepowych owoców i warzyw – badani wolą uprawiać je we własnych ogródkach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Coraz więcej e-sklepów z ekożywnością

Zapotrzebowanie na żywność ekologiczną wciąż rośnie. Według raportu „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021” w ciągu ostatnich 2 lat liczba sklepów internetowych podwoiła się. Badania IMAS International pokazują, że głównymi powodami, dla których Polacy i Polki sięgają po takie produkty jest zdrowie lub zmiana nawyków żywieniowych (wskazało tak 22,5% badanych). Mimo to w naszym kraju jedynie 0,5% wartości całego rynku spożywczego zajmuje żywność ekologiczna.

Po żywność ekologiczną warto sięgnąć głównie dzięki znaczącym różnicom pomiędzy rolnictwem ekologicznym a konwencjonalnym. Wspólnym celem zarówno rolnictwa ekologicznego, jak i konwencjonalnego jest produkcja. Jednakże w tym pierwszym przypadku wszystkie zabiegi z tym związane są ukierunkowane również na ochronę środowiska, krajobrazu oraz innych czynników środowiskowych, a uzyskany plon cechuje wysoka jakość. W rolnictwie konwencjonalnym główny cel to wielkość uzyskanego plonu, czyli maksymalna efektywność ekonomiczna.

Badani wskazują przede wszystkim, że kupują żywność ekologiczną ze względu na swoje zdrowie czy zmianę nawyków żywieniowych (22,5% ankietowanych).

Dlaczego warto jeść ekologicznie?

Na jakość produktów ekologicznych wpływa przede wszystkim brak środków ochrony roślin, takich jak pestycydy, herbicydy, fungicydy, których szkodliwość dla zdrowia i życia jest bezdyskusyjna i udowodniona w wielu badaniach. Dopuszczone substancje zostały pogrupowane, a ich ilość jako pozostałość w produkcie została ściśle określona rozporządzeniem. Ponadto, produkty ekologiczne mają wiele dodatkowych walorów, jak zawartość suchej masy, witamin i minerałów.

Jak odróżnić żywność ekologiczną?

To proste – ekolistek!

Lokalni rolnicy, żywność od znajomych mieszkających na wsi czy krótki naturalny skład nie dają gwarancji, że mamy styczność z żywnością ekologiczną. Gwarantuje to znak – ekolistek, czyli kształt liścia z białych gwiazdek na zielonym tle. Widząc taki symbol na produkcie, możemy być pewni, że kupujemy produkt w 100% ekologiczny.

Polska Izba Żywności Ekologicznej rozpoczęła kampanię Jemy Eko Warzywa i Owoce, w ramach której na stronie www.jemyeko.com – która już jest źródłem informacji na temat ekożywności – będą pojawiać się materiały dotyczące m.in. warzyw i owoców, certyfikatu czy produktów dla dzieci. Kampania jest finansowana przez Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.

„Projektując kampanię Jemy Eko Warzywa i Owoce, chcieliśmy przede wszystkim uświadomić konsumentom, jak odróżnić żywność konwencjonalną od ekologicznej, jakie są zalety bioproduktów, a także dlaczego – np. będąc wegetarianinem czy weganinem – należy stawiać na owoce i warzywa z upraw ekologicznych. Nie zabraknie również informacji o tym, dlaczego dietę ekologiczną warto wprowadzać już od dziecka. Wszystkie materiały będą ukazywać się na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych” – mówi Krystyna Radkowska, prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.