Nie tylko pierogi i barszcz. Jak wygląda rynek spożywczy w Ukrainie?

Choć rynek spożywczy w Ukrainie wygląda podobnie jak polski ok. 15 lat temu, gusta konsumenckie nad Dnieprem są nieco inne niż u nas. Co jedzą Ukraińcy na co dzień i czy będzie ich stać na zakupy w Polsce?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 31-03-2022, 13:16

Marynowane pomidory cieszą się w Ukrainie podobną popularnością jak ogórki kiszone w Polsce. fot. shutterstock

Jak wygląda rynek spożywczy w Ukrainie?

Andrzej Kołosowski, współzałożyciel Foods Brothers mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że rynek spożywczy w Ukrainie podobny jest do rynku polskiego ok. 15 lat temu.

- Ukraina, w zależności od regionu, różni się jadłospisem i nawykami żywieniowymi. Mieszkańcy wschodniej Ukrainy wolą nieco inną kuchnię niż osoby, które zamieszkują zachodnią Ukrainę. Są to drobne różnice. Warto pamiętać o różnych kategoriach sklepów. Są tanie sieciówki typu ATB, gdzie można kupić podstawowe produkty (trochę jak w Polsce Biedronka) oraz premium LA-SIELPO (odpowiednik dawnej Almy albo Piotr i Paweł), gdzie wybór jest bardzo duży, większy nawet niż w polskich sklepach - mówi.

Jakie produkty mleczarskie jedzą Ukraińcy?

Co ciekawe, w Ukrainie bardzo popularne są polskie produkty mleczarskie.

- W sklepach widoczne są produkty Mlekovity, np. mleko bez laktozy. Podstawowe produkty mleczarskie typu twarogi czy mleko są takie same jak w Polsce. Polskie masło typu osełka jest w Ukrainie bardzo lubiane. Jedyna różnica to fakt, że Ukraińcy bardzo lubią twarożki na słodko np. z rodzynkami albo morelami. To “pamiątka” po czasach ZSRR, kiedy były one najbardziej popularne - dodaje Kołosowski.

Ulubionymi daniami Ukraińców są barszcz ukraiński, kotlet po kijowsku oraz wareniki, czyli pierogi.

- Są bardzo popularne i dostępne w sklepach w wielu wariantach. Najpopularniejsze nadzienia to puree ziemniaczane i słonina albo bekon z cebulką. Są też warianty na słodko, np. z twarogiem i jagodami. W zdecydowanej większości są to mrożonki. Rynek pierogów chłodzonych zaczął się rozwijać dopiero w dobie pandemii - dodał.

Co ciekawe, znany w Polsce doskonale kotlet de volaille w niektórych krajach Europy znany jest jako...kotlet po kijowsku.

- To klasyczne danie mięsne serwuje się w różnych wariantach, ale oryginalnie składa się ono wyłącznie z panierowanej piersi drobiowej i masła. W Ukrainie można je kupić także w postaci mrożonej oraz chłodzonej - mówi nasz rozmówca.

Jakie mięsa najchętniej je się w Ukrainie?

Ukraińcy lubią także mięso wieprzowe i drób.

- Wachlarz produktów jest węższy niż w Polsce, nie ma np. szerokiego wyboru mięs z indyka, perliczki czy kaczki. Wieprzowina na wschodzie Ukrainy kupowana jest z Rosji, na zachodzie z Polski. Ukraińcy mają też własną produkcję, ale nie jest ona tak rozwinięta jak w Polsce. Bardzo popularna jest słonina w różnych opcjach – gotowana, wędzona. Jest też duży wybór boczku w różnych przyprawach. Popularne i lubiane są polskie kabanosy. Ukraińcy chętnie jedzą także swoją narodową kiełbasę – „szpykaczkę”, podobną do naszej palcówki - dodaje.

Ukraińcy lubią także marynowane warzywa. To nie tylko dobrze znane i w Polsce ogórki, ale też np. pomidory. Są one dostępne w sieciach handlowych w Polsce, m.in. Auchan i Carrefour w dziale z produktami regionalnymi.

Jakie słodycze lubią Ukraińcy?

- Dla mnie zawsze narodowymi słodyczami były regionalne wyroby, które można kupić na lotnisku w każdym kraju. Dla Ukrainy są to cukierki czekoladowe z orzechami – „Wieczernij Kiev” czy ciasto „Kijowski tort”. Bardzo popularny deser to tzw. „zawarnyje pieroznyje” - ciasto parzone „eklerowe” w środku z kremem z bitą śmietaną albo kremem warzonym z polewą czekoladową. To desery, które można spotkać praktycznie w każdym ukraińskim sklepie - dodaje Kołosowski.

Narodowy deser Ukrainy to także chałwa ze słonecznika, która bardziej smakuje naszym sąsiadom niż najpopularniejsza w Polsce chałwa sezamowa. Są to także orzeszki w cukrowej polewie.

Czy Ukraińców będzie stać na żywność w Polsce w dobie inflacji?

- To zależy od sklepu. Jeśli patrzymy na poziom cen np. w Biedronce to absolutnie tak. Pamiętajmy, że w Ukrainie obowiązują zupełnie inne stawki podatkowe. Np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą płaci jedynie 5 proc. podatku od obrotu, a na czas wojny stawka została zmniejszona do 2 proc. Dlatego niektóre produkty można tam kupić taniej, ale jeśli chodzi o zagraniczne, importowane towary to ceny są podobne jak w Polsce - dodał.