Związek Sadowników RP interweniuje ws. importu truskawek z Ukrainy. - Nie można dopuścić do powtórki sytuacji z rynku zbóż, kiedy to niekontrolowany import załamał rynek i spowodował ogromny spadek cen - podano.

Interwencja ws. importu truskawek z Ukrainy; fot. shutterstock.com

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach informacjami o imporcie do Polski dużych ilości truskawek przemysłowych z Ukrainy, Związek Sadowników RP zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję i podjęcie pilnych działań wstrzymujących potencjalny proceder i jego ograniczenie - docelowo zatrzymanie.

Niekontrolowany import truskawek może załamać rynek

- Apelowaliśmy również o wprowadzenie urzędowego systemu kontroli każdej partii owoców wjeżdżających do naszego kraju pod względem jakości, zwłaszcza pozostałości środków ochrony roślin i wstrzymanie dalszego obrotu towarem do czasu otrzymania wyników badania - napisano w komunikacie prasowym.

Jak zaznaczono, należy na to zwrócić szczególna uwagę i sprawdzić czy jest to prawda, w innym wypadku może grozić nam powtórka sytuacji z rynku zbóż, kiedy to niekontrolowany import załamał rynek i spowodował ogromny spadek cen.

Polskie truskawki - ulubiony owoc

Truskawki to ulubiony owoc Polaków, najbardziej oczekiwany i często fałszowany.

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw prowadzi do trzech lat monitoring konsumpcji. Już w kwietniu jadł truskawki co czwarty Polak (26%). W maj truskawki stają się najpopularniejszym owoce w Polsce.

