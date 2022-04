Niemcy: ceny szparagów mogą wzrosnąć

Kilogram szparagów w Niemczech może kosztować w granicach 10-15 euro za kilogram.

Autor: PAP

08-04-2022

Niemcy: ceny szparagów mogą wzrosnąć, fot. shutterstock

Rozpoczął się sezon na szparagi

W Brandenburgii rozpoczęto oficjalnie sezon na szparagi – najpopularniejsze warzywo sezonowe w Niemczech. Rolnicy borykają się jednak z brakiem siły roboczej i rosnącymi cenami energii, co wpłynie na wzrost cen szparagów – opisuje w czwartek niemiecki portal rbb24.

Pod względem powierzchni upraw szparagi są najważniejszym warzywem Brandenburgii, w ubiegłym roku uprawiano je na prawie 4 tys. hektarów. Jednak w porównaniu z poprzednimi latami, w tym roku hodowcy narzekają na zimno i brak słońca. Wskazują też na trudności ze znalezieniem osób do zbiorów.

Ceny szparagów mogą wzrosnąć

"W Preschen na polach pracują głównie Polacy, ale zespół nie jest jeszcze kompletny" - narzeka Gerald Kaltschmidt, hodowca z Brandenburgii. Brakuje też chętnych do sprzedaży na krótki czas. Sezon na szparagi trwa maksymalnie 12 tygodni, a warzywo to nie nadaje się do przechowywania w magazynach.

"Klienci będą musieli się dostosować się do rosnących cen" - zapowiada Kaltschmidt, który szacuje, że kilogram szparagów będzie kosztować w granicach 10-15 euro za kilogram. "Jest to nadal uczciwa cena w obliczu rosnących kosztów płac i paliwa" - zaznacza.