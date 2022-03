Niemcy chcą zaskarżyć Polskę do KE. Chodzi o dopłaty do upraw buraka cukrowego

Niemiecki przemysł cukrowniczy rozważa złożenie skargi do Komisji Europejskiej przeciwko 11 krajom członkowskim UE. Niemcy zarzucają im bezprawne dotowanie produkcji buraków cukrowych. Na liście państw jest Polska.







Data: 28-03-2022, 09:46

Niemcy chcą zaskarżyć Polskę w sprawie dopłat do upraw buraka cukrowego. fot. shutterstock

Niemcy zaskarżą Polskę w sprawie buraka cukrowego?

Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Cukrowej (Wirtschaftsvereinigung Zucker, w skrócie WVZ) uważa, że niektóre kraje UE wspierają uprawę buraków cukrowych poprzez płatności powiązane w różnych kwotach, a inne państwa członkowskie, takie jak Niemcy, nie, co w ich ocenie jest czynem nieuczciwej konkurencji - informuje niemiecki serwis agrarheute.de

Na “czarnej liście” krajów, które według Niemiec dopuszczają się niedozwolonych praktyk, oprócz Polski, znalazły się Hiszpania, Włochy, Finlandia, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja i Grecja.

Według prezesa WVZ Hansa-Jörga Gebharda tego rodzaju “premie” powinny być przyznawane tylko w wyjątkowych przypadkach, dlatego dochodzi do naruszenia europejskiego prawa pomocy państwa.

Komisja Europejska przyjrzy się uprawom buraka cukrowego w Polsce?

Gebhard domaga się, aby sprawie przyjrzeli się unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w kontekście krajowych planów strategicznych państw członkowskich dotyczących wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) od 2023 roku.

Według WVZ 11 z 19 uprawiających buraki krajów UE po 2023 r. dostawałoby premie za dalszą uprawę buraków cukrowych. Od 2015 r. państwa członkowskie muszą zatwierdzać płatności powiązane z produkcją, co od tego czasu doprowadziło do wydatkowania na ten cel ogółem 1,3 mld euro.

Niemiecki związek WVZ twierdzi, że odmienne traktowanie płatności powiązanych jest również sprzeczne z celem reformy rynku cukru: nie może dojść do pożądanego wstrząsu rynku, a także nie można skoncentrować się na najbardziej odpowiednich lokalizacjach pod uprawę buraków.

Według stowarzyszenia lokalizacje, które nie są konkurencyjne, byłyby wspierane przez niedopuszczalne dotacje. Ostatecznie, bez unijnych dopłat rolnicy w państwach członkowskich znaleźliby się w niekorzystnej sytuacji, a konkurencyjny i zrównoważony sektor cukru w ​​Europie znalazłby się w niekorzystnej sytuacji.

„Nauka i polityka od dawna dostrzegają zakłócenia konkurencji, które się pojawiły. Niemniej jednak nic się w tym nie zmieniło. Dlatego właśnie złożyliśmy skargę dotyczącą pomocy państwa do Komisji Europejskiej” – mówi Hans-Jörg Gebhard.

Co zarzucają Polsce Niemcy ws. buraka cukrowego?

Marcin Trepka, Partner w Kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że chodzi tu o realizowane między innymi w Polsce dopłaty na produkcję buraka cukrowego.

- W ramach Wspólnej Polityki Rolnej państwa wypłacają znane nam wszystkim dopłaty bezpośrednie dla rolników. Polityka ta przewiduje jednak inne jeszcze rodzaje dopłat obowiązkowych i nieobowiązkowych. Jedną z takich dopłat nieobowiązkowych jest właśnie płatność powiązana z produkcją, która może być wypłacana na rzecz określonych obszarów lub rodzajów gospodarki rolnej ze względów gospodarczych lub społecznych. Środki na tę dotację pochodzą z pomniejszenia puli środków na płatność podstawową. Treść skargi nie jest znana, jeżeli natomiast informacje prasowe potwierdzą się jest prawdopodobne, że jednym z zarzutów skargi postawionych między innymi Polsce będzie traktowanie tejże płatności odmiennie niż inne państwa; być może pojawił się zarzut, że Polska wypłaca ją w sposób niezgodny z celami polityki rolnej - wskazuje.

Spór o buraka cukrowego. Co może zrobić Komisja Europejska?

Jakie mogą być dalsze kroki w tej sprawie? Prawnik wskazuje, że Komisja, jeśli uzna złożoną skargę za zasadną tj. zakwalifikuje wstępnie takie dotacje jako pomoc publiczną, prawdopodobnie zdecyduje się na wszczęcie postępowania przeciwko państwom, które takie dopłaty stosują.

- Jest to postępowanie najpierw nieformalne, potem administracyjne. W toku postępowania Komisja wzywa państwo do złożenia wyjaśnień - na tym etapie państwo może przekonać Komisję, że do żadnego naruszenia prawa nie doszło. Jeśli tak się nie stanie, Komisja wyda decyzję o konieczności zwrotu pomocy. Zarówno państwo, jak i podmioty, które pomoc otrzymały, tj. w tym przypadku beneficjenci dotacji czyli plantatorzy, będą mogli zaskarżyć decyzję Komisji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu - dodaje Trepka.

Partner w Kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. wskazuje, że utrzymanie decyzji Komisji przez Trybunał oznaczać będzie konieczność zwrotu nienależnych dotacji.

- Co istotne, zobowiązanie do zwrotu nie oznacza, że państwo będzie musiało wydatkować jakiekolwiek środki. Państwo zostanie zobowiązane do odzyskania nienależnych dotacji od ich beneficjentów. To oczywiście podstawowy schemat takiej sprawy i jej skutków w przypadku, gdyby wyrok Trybunału uwzględniał skargę. Sprawy te trwają z reguły kilka lat. Tego typu postępowania nie należą do rzadkości. W ostatnim czasie głośno było o decyzjach dotyczących pomocy publicznej wydanych przez Komisję w sprawach polskich, takich jak sprawa pomocy publicznej dla lotniska Gdynia-Kosakowo czy dla Autostrady Wielkopolskiej S.A. Z uwagi na ich daleko idące skutki, ważne jest ich monitorowanie od samego początku oraz - tam gdzie jest to możliwe - aktywny w nich udział zarówno państwa, jak i samych zainteresowanych (tu: beneficjentów i producentów) - podsumowuje prawnik.