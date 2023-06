Owoce i warzywa

Niemcy nawołują do bojkotu truskawek z Hiszpanii. "Uprawiane na kradzionej wodzie"

Autor: PAP

Data: 05-06-2023, 18:08

Niemiecka organizacja obywatelska Campact prowadzi kampanię na rzecz bojkotu hiszpańskich „truskawek suszy”, nakłaniając konsumentów w RFN, by nie kupowali tych owoców, a wielkie sieci dystrybucyjne, aby ich nie sprzedawały, gdyż - jak twierdzi - są uprawiane na „kradzionej wodzie” z Parku Narodowego Donana w Andaluzji. Ma to przyczyniać się do katastrofalnej suszy na objętym ochroną obszarze.

Niemcy nawołują do bojkotu truskawek z Hiszpanii. fot. shutterstock

Według aktywistów organizacji Campact w Andaluzji istnieją farmy, które nielegalnie pompują wodę z podziemnych zasobów zagrożonego suszą parku narodowego, aby można było "dostarczać truskawki do Niemiec i reszty Europy nawet zimą". "Ratujmy Donanę" - napisali aktywiści na Twitterze.

W niedzielę do Hiszpanii przybyła dziewięcioosobowa delegacja komisji ds. środowiska niemieckiego Bundestagu w celu zbadania sytuacji, ale przerwała swoją wizytę ze względu na reperkusje polityczne kampanii bojkotu "truskawek suszy" i możliwy wpływ tego sporu na wybory parlamentarne w Hiszpanii 23 lipca. Socjalistyczny rząd Hiszpanii premiera Pedro Sancheza poparł niemiecką kampanię na Twitterze w celu wywarcia presji na prawicowy rząd regionu Andaluzji, który zmierza do pilnego zalegalizowania nawadniania obszarów w okolicy parku narodowego.