"Berliner Zeitung" opisał sprawę obecności rosyjskich ogórków na największym w Polsce rynku hurtowym. Cytuje go także "Deutsche Welle".

- W związku z wojną na Ukrainie obowiązują liczne sankcje UE. Tanie rosyjskie warzywa pojawiły się już na polskich rynkach - pisze "Berliner Zeitung".

Rosyjskie ogórki w Polsce

- Czy to kiszone, czy surowe: ogórki są popularnym warzywem nie tylko wśród Niemców. Polacy też je lubią. Zwłaszcza, gdy są tanie, jak rosyjskie. Zaskakujące jest to, że w ogóle są one na rynku, ponieważ wiele krajów wycofało się ze swojego biznesu w Rosji. Ale z Bronisz dziesiątki ciężarówek wożą do kraju tanie ogórki i pomidory z Federacji Rosyjskiej - czytamy w "BZ".

Gazeta opisuje, że ogórki z Rosji kosztują 55 zł za 5 kilogramów (równowartość ok. 11,69 euro), znacznie poniżej cen produktów z UE, które w ostatnim czasie są coraz droższe.

Import warzyw z Rosji a sankcje EU

Jak dodano, zasadniczo handel rosyjską żywnością jest dozwolony w ramach obowiązujących sankcji gospodarczych.

- W oświadczeniu Rada Europejska stwierdziła, że 'produkty przeznaczone przede wszystkim do spożycia przez ludzi są zwolnione z ograniczeń wywozowych i przywozowych'. Tak więc, pomimo nałożonych sankcji, szkody dla ludności rosyjskiej powinny być ograniczone do minimum – czytamy w "Berliner Zeitung".

Dziennikarze przeprowadzili śledztwo, z którego wynika, że ogórki są importowane od rosyjskiej firmy Gorkunov.

"BZ" powołał się także na rozmowę "Super Expressu" ze sprzedawcą z Bronisz, który potwierdził, że to legalny proceder, a wszystkie warzywa mają odpowiednie dokumenty.

Trudno jest konkurować z warzywami z Rosji

O sprawie portalspozywczy.pl pisał już jakiś czas temu, jako pierwszy w Polsce. Dostaliśmy wtedy wiadomość od Rafała Zarzeckiego, prezesa Citroneksu, który zwrócił uwagę na trudne warunki konkurencji na rynku pomidorów po wprowadzeniu warzyw z Rosji. Podkreślał różnice w kosztach produkcji.

Na nasz portal powołuje się polskojęzyczna część "Deutsche Welle".

Jak podaje serwis Portalspozywczy.pl, Dariusz Mamiński z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informował, że od stycznia do listopada 2022 r. wartość importu towarów rolno-spożywczych z Rosji wyniosła 382 mln euro, w tym owoców i warzyw około 9,5 mln euro. Dodał, że w przypadku tych ostatnich stanowiło to zaledwie 0,3 proc. całego importu tych produktów do Polski - czytamy w "DW".

