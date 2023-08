Jak czytamy na portalu sadyogrody.pl, podana do publicznej wiadomości przez jeden z największych zakładów przetwórczych cena za kilogram aronii nie zapewnia zwrotu podstawowych kosztów, a co dopiero amortyzacji i zysku.

„Mimo że najwięksi plantatorzy mają podpisane umowy kontraktacyjne, to równie dobrze mogliby je podpisać “na wodzie”, bo zakłady nie czują się zobowiązane do odbioru zakontraktowanych ilości. Dlaczego? Nie wiadomo. W związku z tym niepewność plantatorów aronii jest paraliżująca - do tego stopnia, że nasi rozmówcy nie chcą nawet, by ujawniać ich nazwiska” – informuje portal.