Niepewność na rynku wiśni

Wiśnie w większości trafiają do przetwórstwa, a ceny są zróżnicowane od przeznaczenia. W wiśniowym biznesie największą rolę ogrywa przetwórstwo na mrożonki. Za pierwsze partie wiśni do mrożenia, z dowozem do zakładów przetwórczych, oferowano maksymalnie 2,20 zł/kg. Dolne widełki cen zaczynały się od 1,70 zł/kg. Cena niespełna 2,00 zł/kg wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobna. Jeśli zbiory w szczycie sezonu będą zadowalające, to z pewnością zakłady przetwórcze będą dążyć do obniżek cenników, gdyż sprzedaż ubiegłorocznych przetworów nie wyszła najlepiej. Wiśnie do tłoczenia wyceniane będą tradycyjnie znacznie niżej (około 1 zł/kg lub mniej). Niewielkie, w skali krajowej produkcji, partie owoców trafiają na rynek deserowy. W zależności od sposobu przygotowania i odbiorcy, za owoce takie otrzymać można od 2,00 do maksymalnie 4,00-5,00 zł/kg.

