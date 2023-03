Owoce i warzywa

Nordzucker: Cukier tańszy raczej nie będzie

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 10-03-2023, 14:24

Cena cukru jest uzależniona od kosztów produkcji, które w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły. Dotyczy to zarówno samego surowca, jak i kosztów energii oraz pracy. Do tego rynek jest bardzo nieprzewidywalny – mówi Maciej Wujec, Head of Sales & Marketing Nordzucker Polska.

Cukier tańszy raczej nie będzie /fot. Unsplash