Nordzucker realizuje dostawy cukru planowo i w starych cenach

Autor: opr. RW

Data: 21-07-2022, 11:54

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi niepokoju, z jakim mamy w ostatnim czasie do czynienia na rynku sprzedaży cukru w Polsce, Nordzucker Polska zapewnia, że wszystkie dostawy tego surowca do kontraktowych klientów spółki, w tym do sieci handlowych są realizowane planowo i bez zakłóceń, po cenach zakontraktowanych w ubiegłym roku - mówi Marcin Lechowski, Prezes Nordzucker Polska S.A.

Nordzucker realizuje dostawy cukru planowo i bez zakłuceń /fot. Unsplash

Polityka sieci handlowych jest niezależna od dostawców

Jednocześnie firma informuje, że polityka i strategia cenowa w sieciach handlowych jest od nas niezależna i jako NZ nie ma na nią wpływu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Obecne zawirowania związane z ograniczoną dostępnością cukru w sklepach najprawdopodobniej są efektem obawy klientów przed szybko rosnącą inflacją oraz perspektywą rosnących cen, a co za tym idzie potrzebą zapewnienia zapasów tego surowca na przyszłość - mówi Marcin Lechowski

Trwa kontraktacja na kolejny sezon

Jak mówi prezes Lechowski, obecnie firma jest na etapie kontraktacji dostaw cukru klientom na kolejny sezon. Obecne, wyższe niż w ubiegłorocznej kampanii ceny, są odzwierciedleniem sytuacji rynkowej. Warto podkreślić, że na cenę cukru wpływają koszty ponoszone na każdym etapie łańcucha produkcyjnego, czyli cena zaczyna kształtować się już na polu, a nie na sklepowej półce.

Sytuacja na rynku rolnym, rosnące oczekiwania plantatorów związane ze wzrostem kosztów produkcji buraków, spadek atrakcyjności uprawy tego surowca względem alternatywnych upraw, a co za tym idzie zmniejszenie ogólnego areału jego uprawy w Polsce o 25 tys. ha względem ubiegłego roku, mają bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztów pozyskania buraków do produkcji cukru - mówi prezes Nordzucker

Susza zmniejsza podaż buraków cukrowych

Dodatkowym czynnikiem, z którym dziś borykają się plantatorzy, a który nie pozostaje bez wpływu na wysokość i jakość tegorocznych plonów są niekorzystne czynniki pogodowe, czyli przedłużająca się susza i deficyt wody.

Należy też wspomnieć o sytuacji gospodarczej, z jaką borykają się wszystkie podmioty na rynku.