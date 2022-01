Nostalgia food. Powrót do smaków dzieciństwa trendem na 2022

Nostalgia food to powrót do smaków dzieciństwa, które kojarzy się z błogim spokojem. Jakie inne trendy w obszarze żywności będą kluczowe w 2022 roku?

Autor: AT

Data: 10-01-2022, 16:56

Nostalgia food to powrót do smaków dzieciństwa, które kojarzy się z błogim spokojem. fot. shutterstock

Spożywcze trendy w 2022

Too Good To Go przygląda się trendom na 2022 rok. Na celowniku znalazły się m.in. nostalgia food, smart food shopping czy ultraurban farming. To obszary zero waste oraz wszelkie działania zmierzające do zainicjowania zmian społecznych w zakresie niemarnowania żywności i zrównoważonego rozwoju. Co kryje się pod wspomnianymi pojęciami? Jak będziemy manifestować te trendy w 2022 roku?

Too Good To Go wraz z Trendradar przygotowało przegląd trendów, które w tym roku będą nam szczególnie bliskie. Główną osią jest tematyka zero waste, żywność oraz ograniczenie marnowania. Część z nich rozwijała się już w ubiegłych latach, jednak pojawiły się też nowe dotąd znane nielicznym.

- Nasze działania od dawna realizujemy w duchu zrównoważonego rozwoju, ponieważ wpisane jest to w filozofię To Good To Go. Pragniemy zachęcać społeczeństwo do świadomych wyborów i stosowania proekologicznych rozwiązań, by wspólnie realizować misję ograniczenia marnowania żywności. Teraz postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się trendom w obszarze zero waste, zestawić je z naszą działalnością oraz zainspirować siebie i innych na Nowy Rok! – mówi Anna Kurnatowska, Country Manager Too Good To Go.

Zero waste przybiera na sile

Co zatem będzie miało największą siłę rażenia w 2022 roku w oczach Moniki Boryckiej z TrendRadar?

- W tym roku na mapie eko-trendów w centrum zainteresowania jest zero waste i nic w tym dziwnego, bo jest to megatrend, który z roku na rok przybiera na sile. Przenika się on również z takimi "zielonymi" trendami jak dieta klimatyczna, nostalgia food, smart food, eco-tech czy poszukiwaniem nowych, bardziej zrównoważonych i naturalnych materiałów, które można innowacyjnie wykorzystać np. jako zamienniki nie-ekologicznych produktów. Rok 2022 to w obszarze naszych konsumenckich postaw powrót do tradycji, planowania i oszczędności. Dlatego tak ważne będą przemyślane wybory, ponowne wykorzystanie istniejących produktów czy zastosowanie technologii w służbie ekologii - dodała.

Circular to "New Normal" dla Gen Z

Reuse, recycling i resale – to słowa klucze w przypadku gospodarki cyrkularnej niezwykle bliskie najmłodszemu pokoleniu. Generacja „Z” chce widzieć ekonomię jako obieg zamknięty, gdzie zużyte materiały i surowce wprowadzane są ponownie do kolejnego cyklu życia. Dlatego tak lubią rozwiązania i modele biznesowe oparte o wynajem i ponowne wykorzystanie. To obszar, w którym Too Good To Go ma spore zasługi - od dawna zachęca, aby przy odbiorze posiłków wykorzystywać własną torbę czy box.. Generacja Z to również duża część użytkowników aplikacji, którzy chętnie angażują się w ratowanie posiłków przechwytując „paczki niespodzianki”.

Dieta klimatyczna, opakowania zero waste i reuse i magiczne grzyby

Mamy coraz większą świadomość na temat kosztu, jaki planeta ponosi w procesie produkcji jedzenia. Jest to nie tylko ślad węglowy pochodzący z transportu, ale również ze zużycia wody, energii czy ziemi. Niektóre produkty posiadają mniejszy ślad, inne większy. Mając jednak na uwadze wpływ jedzenia na środowisko, będziemy chcieli dokonywać świadomych wyborów. Właśnie dlatego normalizacja roślinnej żywności jest tego naturalną konsekwencją i poszukiwania równowagi w diecie.

Sporo z nas chce ograniczyć spożycie mięsa czy nabiału, stawiając na fleksitarianizm czy reduktarianizm. Okazuje się, że niektóre grzyby jak na przykład japońskie Koji są w stanie świetnie podbijać smak potraw. Aromaty umami mogą być niezwykle pomocne przy produkcji roślinnego mięsa. „Magia” grzybów ukryta jest również w ich bioróżnorodności. Świetnie sprawdzą się również jako wsparcie przy rozkładaniu plastiku, co jest szczególnie ważne w przypadku opakowań jednorazowych.

W tym roku zdecydowanie będziemy stawiać na te wielokrotnego użytku, co również wymusiła wszechobecna pandemia. Zauważono istotny wzrost sprzedaży posiłków na wynos, co jest ogromnym wyzwaniem dla producentów opakowań. Ekoświadomi klienci chcą, żeby jedzenie zostało zapakowane zgodnie z ich przekonaniami. Dlatego stosowanie rozwiązań nadających się do recyklingu, materiałów biodegradowalnych i jadalnych będzie trendy.

Smart Food Shopping trzyma się mocno

Aplikacje w służbie ekologii świetnie korespondują z trendem Smart Food Shopping ze względu na rosnące zainteresowanie nurtem Eco Tech. Personalizacja, analiza naszej diety, plany posiłków, gotowa lista zakupów. To łatwe i przyjemne dla nas rozwiązania. Będziemy stawiać na ograniczanie marnowania żywności przez świadome wybory. Cyfrowe i inteligentne rozwiązania w zakresie odpowiedzialnego podejścia do żywności będą niezwykle potrzebne.

Czym jest nostalgia food?

Kolejnym trendem korespondującym z jedzeniem jest Nostalgia food, czyli powrót do smaków dzieciństwa, które kojarzy się z błogim spokojem. W potrawach będziemy starali się dostrzec sentymentalne konotacje. Proste, oszczędne formy bez zbędnych ozdobników czy przydomowe ogródki mają nam ułatwić powrót do korzeni. Połączenie uprawiania własnej żywności z potrzebą obecności roślin w naszym życiu to kolejny zauważalny trend – ogrodnicza terapia. Praca z roślinami i doglądanie ich świetnie wpływa na nasze samopoczucie i „mental health”.

Miejskie rolnictwo i rolnictwo regeneratywne

W tym roku odnotujemy wzrost znaczenia miejskiego rolnictwa i ogrodnictwa w nowej odsłonie. Ultraurban farming, bo o nim mowa będzie koncentrował się na rozwijaniu wewnętrznych farm i upraw roślin w miejskich szklarniach lub farmach na potrzeby konkretnej instytucji, galerii handlowej, marketu czy społeczności. Wertykalne farmy, domowe uprawy hydroponiczne (oparte o wodę), grzyby hodowane nad alejkami sklepowymi i farmy zarządzane przez roboty, to rozwiązania chętnie stosowane w miejskich metropoliach.

Rolnictwo regeneratywne to trend zauważalny w przemysłowej produkcji żywności. Polega na odejściu od standardowej formy uprawy i skoncentrowaniu się na takim sposobie, który nie generuje szkód dla naturalnego środowiska. W centrum zainteresowania rolnictwa regeneratywnego jest zastosowanie nawozów naturalnych, zeroemisyjność, skupienie się na materii organicznej gleby, czystości wody, bioróżnorodności oraz przyczynianie się do ujemnego śladu węglowego. Warto pamiętać, że na 2030 rok UE wyznaczyła cel ograniczenia emisji CO2.