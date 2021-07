Nowa kampania sosów Łowicz

„Więcej warzyw” to tytuł najnowszej kampanii sosów Łowicz, w której marka pokazuje, że do przygotowania jednego słoika sosu spaghetti potrzebny jest ich niemal kilogram warzyw.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 29-07-2021, 15:59

„Więcej warzyw” to tytuł najnowszej kampanii sosów Łowicz / fot. materiały prasowe

Warzywa to hi, dlatego łowiczowy spot „Więcej warzyw” jest wyśpiewywany do melodii niepodważalnego przeboju Backstreet Boys – „Everybody”. Marka zachęca do wzbogacania swojej diety w warzywa, a w sosach spaghetti serwuje ich prawie kilogram (850 g na słoik 500 g).

- Bohaterowie tej radosnej kampanii to różni ludzie, którym w życiu towarzyszą właśnie warzywa. Czy to na polu uprawnym, podczas dostarczania plonów, w sklepie, czy przy obiedzie – zachęcają, by jeść więcej warzyw - napisano w komunikacie prasowym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Kampania obejmuje emisję spotu w telewizji i w radiu, działania digitalowe, w tym w social mediach, a także komunikację na ekranach bankomatów.