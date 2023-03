Od jesieni 2022 r. Bakalland funkcjonuje w strukturach FoodWell – marki korporacyjnej, powstałej z połączenia spółek Bakalland i Purella Superfoods.

- Przed nami nowe, mocne otwarcie Bakallandu. Marka po kilku latach przerwy wraca do szerokiej komunikacji marketingowej 360˚ i po raz pierwszy od 2017 roku pojawi się w telewizji. W kampanii prezentujemy ją jako nowoczesną i dynamiczną. Odświeżyliśmy logotyp, zmieniliśmy opakowania, dodając im świeżości. Wyraźnie odmładzamy grupę naszych odbiorców, zamierzamy komunikować się z nimi w oparciu o optymistyczny i pozytywny przekaz. Jest to pierwsza komunikacja dla bakalii w Europie, która nie podkreśla tylko generycznych wartości tego produktu. Skala naszych działań promocyjnych potwierdza ambicje rynkowe Bakallandu, polskiego lidera w bakaliach i batonach musli, a także obrazuje kluczową pozycję marki w strategii rozwoju naszego biznesu – mówi Marian Owerko , prezes zarządu FoodWell.

Kampania startuje 13 marca i zakłada długoterminowe działania oparte o platformę komunikacyjną pod hasłem „JESZ, co dobre”.

- „JESZ, co dobre” to długofalowa platforma dla marki – nasza BIG IDEA, która w nowoczesny sposób komunikuje połączenie życiowych aktywności i naturalnych momentów konsumpcji z naszymi produktami. To duża zmiana w pozycjonowaniu marki, która pozwala targetować przekaz do grupy młodszych klientów i prezentować ofertę Bakallandu jako grupę różnorodnych, wysokojakościowych produktów, których spożywanie wiąże się z przyjemnością i pasuje do wielu codziennych sytuacji. Chcemy inspirować Polaków do przyjemności, płynącej ze zdrowia i naturalności – tłumaczy Artur Gajewski, CMO w FoodWell.