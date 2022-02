Nowy prezes Bakallandu. Po ośmiu latach na to stanowisko powrócił założyciel spółki

Po ośmiu latach Marian Owerko ponownie został prezesem firmy Bakalland. Zastąpił na tym stanowisku Marcina Czarneckiego, który był prezesem firmy od lipca 2021 roku.

Autor: opr. RW

Data: 02-02-2022, 20:10

Marian Owerko ponownie prezesem Bakalland /fot. PTWP

Marian Owerko prezesem Bakalland

Marian Owerko piastował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Nie wiadomo kto go zastąpi na tym stanowisku.

Clipboard01.jpg

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Przypomnijmy, Bakalland może także wkrótce zmienić właściciela. Należący do Rafała Brzoski O&R Holding z siedzibą w Warszawie złożył w grudniu 2021 roku wniosek do UOKiK o przejęcie przez kontroli nad spółką Bakalland SA.



Firma pod nazwą Bakalland działa od 2001 roku.

Marian Owerko był gościem debaty pt. „Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów” na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Wówczas wspominał, że:

- Przez ostatni rok udało się nam zamknąć fabrykę w Łodzi i przenieść ją do Janowa Podlaskiego. Mieliśmy dwie transakcje sprzedaży fabryk: w Osinach koło Bełchatowa i zakład kawy zbożowej we Włocławku. To ciekawe transakcje, które miały spowodować, aby grupa od strony operacyjnej stała się bardziej przejrzysta i prostsza i aby mogła się skoncentrować na R&D - zapewniał Marian Owerko.

ekspert mówił, że na bazie serca, jakim są bakalie, które są produktem w 100 proc. naturalnym, firma stara się spełnić wymagania od strony jeszcze pełniejszej sensoryki.