Nowy "trik" na oszczędność przy zakupach w markecie. W roli głównej papryka

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 08-02-2023, 12:48

Klienci marketów odrywają ogonki od papryki i innych warzyw, by zaoszczędzić na zakupach w dobie inflacji. Co to oznacza dla sklepów i jakie konsekwencje prawne mogą grozić osobom przyłapanym na tym procederze?

Odrywanie ogonka od papryki, by była tańsza to coraz powszechniejsza praktyka klientów sklepów. fot. shutterstock