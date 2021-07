Nutri-Score może zmobilizować producentów do poprawy składu produktów

- Nutri-Score może zmobilizować producentów do reformulacji produktów, aby podnieść ich oceny w systemie - mówi nam dr inż. Katarzyna Świąder z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Data: 15-07-2021, 10:22

Dr inż. Katarzyna Świąder jest zdania, że system Nutri-Score może zmobilizować producentów do reformulacji niektórych ze swoich produktów. fot. PTWP

System Nutri-Score budzi kontrowersje i dzieli branżę spożywczą.

W ocenie dietetyka system może poprawić nawyki żywieniowe Europejczyków, choć nie rozwiąże wszystkich problemów.

Nutri-Score może skłonić producentów do poprawy składu produktów, aby uzyskiwały lepszą ocenę w systemie.

System Nutri-Score - na czym polega?

System Nutri-Score został opracowany w 2005 roku przez zespół badawczy z brytyjskiego Oxford University i zatwierdzony w 2007 r. przez Brytyjską Agencję ds. Standardów Żywności (Food Standards Agency, FSA). Funkcjonuje już na produktach spożywczych m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Luksemburgu i Szwajcarii.

Nutri-Score składa się z 5 liter i odpowiadających im kolorów. Produkty oznaczone literami A i B warto spożywać częściej lub w większej ilości, produkty oznaczone literą C powinno się spożywać w sposób umiarkowany, z kolei produkty z literami D i E należy spożywać rzadziej lub mniejszej ilości.

System jest pozytywnie oceniany i rekomendowany m.in. przez Europejską Organizację Zdrowia WHO Europe, Europejską Organizację Konsumencką Foodwatch czy Europejską Organizację Konsumencką BEUC. W Polsce także uzyskał już pozytywne opinie wybranych instytucji oceniających go pod kątem żywieniowym i konsumenckim.





Za co branża krytykuje Nutri-Score?

Coraz częściej słychać negatywne opinie na temat Nutri-Score. Część branży oskarża system, że wspiera on produkty wysoko przetworzone. Mówił o tym w wywiadzie dla naszego serwisu Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków: Nutri-Score - cola light z lepszą oceną niż mętny sok jabłkowy

O opinię na temat Nutri-Score zapytaliśmy dr inż. Katarzynę Świąder z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

- Świadomość konsumentów oraz ich zachowania żywieniowe się zmieniają, co szczególnie można zaobserwować w okresie pandemii Covid-19. Konsumenci coraz częściej czytają etykiety produktów, jednak nadal mają trudności z weryfikacją i interpretacją informacji, które się na nich znajdują - dodaje.

Nutri-Score - system, którego oczekują konsumenci?

Badania przeprowadzone przez ABR Sesta w 2020 roku wskazują, że kobiety częściej zwracają uwagę na informacje zawarte na opakowaniu żywności w porównaniu do mężczyzn (69% vs 55%) oraz częściej porównują informacje zamieszczone na opakowaniach (61% vs 46%). Kobiety też chciałyby lepiej rozumieć informacje zawarte na opakowaniach (63% vs 51%). Co skłania do wniosku, że ujednolicony system ułatwiający porównanie produktów pomiędzy kategoriami byłby dla nich dużym ułatwieniem.

Dr inż. Świąder zwraca uwagę, że zgodnie z wymogami określonymi w art. 30–34 rozporządzenia UE nr 1169/2011, każda paczkowana żywność wprowadzana do obrotu w UE i przeznaczona dla konsumentów, musi być opatrzona informacją o wartości odżywczej.

- W celu poprawy jakości konsumenckich wyborów żywieniowych Komisja ma w planach, aby jeszcze przed końcem 2022 r., wprowadzić na szczeblu unijnym zharmonizowany obowiązek oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania i jednym z rozpatrywanych wyborów jest wykorzystanie systemu Nutri-Score - zaznacza.

Nutri-Score łatwiejszy do zrozumienia niż inne systemy?

Dr inż. Katarzyna Świąder wskazuje, że Nutri-Score opiera się na szerokiej gamie naukowych badań walidacyjnych, które były zgodne z metodologią zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia w Europie i uzyskały poparcie WHO Europe, Europejskiej Organizacji Konsumentów BEUC, a w Polsce Federacji Konsumentów, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Matki i Dziecka.

- Jak wskazują wyniki badań Julia i wsp., 2017, Nutri-Score jest łatwiejszy do zrozumienia dla konsumentów w porównaniu z innymi systemami znakowania żywności tj. Multiple Traffic Lights (stosowany w Wielkiej Brytanii), Modified Reference Intakes i SENS - mówi.

Ekspertka podkreśla fakt, że Nutri-Score odnosi się do systemu informacji żywieniowych, który jest przydatny w pomaganiu konsumentom w uświadomieniu sobie wartości odżywczej żywności i ukierunkowaniu ich wyborów na żywność o wyższej jakości odżywczej, porównywaniu produktów w tej samej kategorii lub porównaniu produktów spożywczych z różnych kategorii, ale tradycyjnie spożywanych przy tej okazji, na przykład chleb i płatki śniadaniowe.

- Nutri-Score nie jest jednak systemem, który klasyfikuje żywność jako „zdrową” lub „niezdrową”, nie obejmuje także wymiaru środowiskowego oraz innych związanych ze zrównoważoną produkcją żywności - dodaje.

Nasza rozmówczyni nie ukrywa, że opracowanie jednego systemu znakowania, który uwzględniałby wszystkie te aspekty byłoby niezmiernie przydatne przy dokonywaniu przez konsumentów świadomych, zdrowych i zrównoważonych wyborów produktów spożywczych, niemniej jednak na takie rozwiązania będziemy musieli jeszcze długo poczekać, pomimo że „sustainability” jest teraz bardzo nośnym tematem.

Nutri-Score nie namawia do rezygnacji ze spożywania danych produktów

- W odniesieniu do klasyfikacji Nutri-Score musimy pamiętać, że jeśli żywność jest sklasyfikowana jako D i E, to nie oznacza, że w ogóle nie należy jej spożywać, tylko że może być spożywana w mniejszych ilościach lub rzadziej w ramach zbilansowanej diety. I tu kłania się rola dalszej edukacji konsumentów - wskazuje dr inż. Świąder.

Ekspertka podkreśla, że aktualna Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej IŻŻ jest odpowiedzią na zalecenia WHO, mówiące o ograniczeniu cukru, soli i tłuszczu w diecie a zwiększeniu ilości błonnika.

- Dlatego podstawę piramidy, zaraz za aktywnością fizyczną, stanowią warzywa i owoce, następnie produkty zbożowe, mleczne, ryby, rośliny strączkowe i jaja. Ważnym dodatkiem do naszej diety są również tłuszcze roślinne, które znajdują się na samej górze piramidy. Według zaleceń powinniśmy ograniczyć spożycie mięsa i tłuszczów zwierzęcych oraz unikać spożycia cukru i słodyczy a także pamiętać o piciu wody, a nie napojów słodzonych - mówi.

Nutri-Score poprawi skład żywności dostępnej na rynku?

Świąder nie ma wątpliwości, że system Nutri-Score nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może poprawić nawyki żywieniowe konsumentów.

- Pomoże im w dokonywaniu zdrowszych wyborów żywieniowych w momencie zakupu, przez dostarczanie prostego zestawienia informacji o wartości odżywczej, Ponadto, system ten może też zmobilizować producentów do reformulacji niektórych ze swoich produktów, aby poprawić ich profil żywieniowy i tym samym podnieść oceny w skali Nutri-score - mówi.

Ekspertka zwraca także uwagę na rozwiązania z Nowej Zelandii, gdzie do porównania produktów tej samej kategorii stosowany jest Health Star Rating System.

- Innym wyzwaniem obserwowanym wśród konsumentów jest niezrozumienie przez nich stosowanych na opakowaniach produktów spożywczych oświadczeń, szczególnie tych zdrowotnych. Dlatego też, ważne byłoby opracowanie na poziomie unijnym, jednego systemu znakowania żywności funkcjonalnej, takiego jak z powodzeniem stosowany jest w Japonii, Chinach, Korei czy na Tajwanie - podsumowuje.