O eko żywności w czasach pandemii i planach Stowarzyszenia - wywiad z prezesem Polskiej Ekologii

Jaki jest wpływ światowej pandemii koronawirusa na działalność Stowarzyszenia Polska Ekologia?

Dostaliśmy sygnał, że źle się dzieje na świecie, kiedy na początku marca zostały odwołane targi żywności ekologicznej w Los Angeles, i to dzień przed ich rozpoczęciem. To był dla nas sygnał, że dzieje się coś bardzo poważnego. Później wszystkie targi, które mieliśmy zaplanowane na kolejne tygodnie, zostały odwołane lub przełożone na drugą połowę roku. Spokojnie działamy online, przygotowujemy się do działania kryzysowego. Nasi członkowie wcześniej pracowali nad tym, że rynek muszą zdobywać w różny sposób, dywersyfikować swoją sprzedaż, wejść do sprzedaży online.

To, co ten kryzys nam uświadomił to to, że bezpieczeństwo handlowe nie może się opierać wyłącznie na sieci handlowej, która będzie trzonem i albo dostarczy nam żywność albo tego nie zrobi. Uważam, że siła i magazyny powinny być w regionach. W momencie, kiedy można zamknąć gminę czy miasto to mali przedsiębiorcy, przetwórnie, powinny być gwarantem bezpieczeństwa żywności a nie tir, który nie wiadomo czy dojedzie do celu. Na co dzień o tym nie myślimy, ale w takiej kryzysowej sytuacji powinniśmy się nad tym zastanowić i zmienić nasze postepowanie: nie supermarket i zagraniczne produkty, ale krajowe produkty, najlepiej z okolicy.

Myślę, że my powinniśmy obronną ręką wyjść z tego kryzysu, który w pewnym stopniu na pewno nas dotknie. Wierzę w to, że w tej całej niepewności powinien się wzmocnić patriotyzm produktowy, lokalny. Myślę, że teraz szczególnie konsumenci zaczną zawracać uwagę na producentów i produkty wysokiej jakości, będą szukać tych produktów blisko siebie, żeby nie musieć, jak wcześniej, opierać się na produktach globalnych.

Myślę, że cała polska branża spożywcza powinna wyjść obronną ręką z tej trudnej sytuacji.

Pozytywne jest to, że konsumenci w domach na kwarantannie mają niesamowite pomysły, my próbujemy do tych pomysłów dołączyć, organizując konkursy, inicjatywy, angażując celebrytów, którzy będą mówili o tym, w jaki sposób oni wykorzystują produkty bio w tym nietypowym czasie.