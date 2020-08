O wpływie pandemii na biznes spożywczy - rozmowa z WSP Społem

Czy polscy przedsiębiorcy z branży spożywczej, znani ze swojej zaradności biznesowej, i tym razem przezwyciężą kryzys związany z pandemią?

Zbigniew Mojecki, z-ca prezesa ds. handlowych WSP Społem: Wydaje się, że branża FMCG - oczywiście w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa - jest mniej podatna na wszelkiego typu kryzysy. Obecna sytuacja, szczególnie w okresie marzec/kwiecień, była niezwykle wymagająca pod kątem logistycznym. Jednak w dłuższej perspektywie czasowej wyniki sprzedażowe naszej firmy pokazują, że popyt na produkty spożywcze nie tylko nie spadł, a wręcz się zwiększył.

Jaki wpływ ma pandemia na strategię WSP Społem?

Pandemia w aspekcie krótkookresowym ma wpływ nie tylko na Spółdzielnię. Dlatego musimy brać pod uwagę wszelkie potencjalnie utrudnienia oraz zachować zwiększony margines bezpieczeństwa, aby realizować cele i założenia wyznaczone w dłuższej perspektywie czasowej. Nasze priorytety biznesowe pozostają jednak bez zmian, ponieważ podchodzimy do nich długofalowo.

Trudna sytuacja w HoReCa na pewno obija się negatywnie na sytuacji dostawców żywności dla tego sektora. Czy masowe wakacje w Polsce choć trochę pomagają przezwyciężyć ten kryzys?

Rzeczywiście w szczytowym okresie „lock downu” na rynku dało się zauważyć bardzo głęboki regres. Popyt ze strony kanału HoReCa – praktycznie spadł do zera. Na początku maja pojawił się powolny wzrost, a branża sukcesywnie zaczęła wracać do aktywności. Wolumeny sprzedaży nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed pandemii, ale różnice nie są już znaczące. Nie jest łatwo określić na ile okres wakacyjny ma na to wpływ. Wydaje mi się, że na poprawę wyników wpływa raczej doświadczenie społeczeństwa i przystosowywanie się do życia w zmienionej sytuacji na świecie.

2020 rok to także trudny czas dla rolników. Susza, wiosenne przymrozki, gradobicia i deszczowa pierwsza połowa lata dały się we znaki plantatorom. Jaki wpływ mają te wyzwania agrotechniczne na sytuację na rynku przetwórczym? Czy konsumenci powinni obawiać się rosnących cen żywności?

Sytuacja jest zróżnicowana zarówno jeśli chodzi o poszczególne regiony naszego kraju, jak i typ roślin. W niektórych przypadkach niestety prawdopodobnie musimy spodziewać się takiego scenariusza.