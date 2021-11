Octim stawia na rozwój, eksport i inwestycje

- Cieszy nas, że jest coraz więcej świadomych konsumentów, którzy celowo wybierają wysokiej jakości polską żywność. W sprzedaży bazujemy głównie na lokalnych sieciach sprzedaży i małych, lokalnych sklepach - mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl, Alicja Adamiec-Ślipy, wiceprezes Wytwórni Octu i Musztardy Octim w Olsztynku.

Autor: Albert Katana; www.portalspozywczy.pl

Data: 18-11-2021, 11:49

Władze fimy Octim zauważają, że dzisiaj konsumenci wracają do tradycyjnych smaków i receptur zastępując nimi oryginalne, nietypowe dodatki./fot. Facebook

- Choć polski rynek jest naszym głównym filarem, to od lat działamy też na rynkach eksportowych. Nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi partnerami, dla których dostarczamy zarówno półprodukty, jak i już gotowe produkty. Pomyślnie układa się współpraca z krajami bałtyckimi – Litwą, Łotwą, Estonią. Nasze produkty trafiają też do Skandynawii, a nawet do Stanów Zjednoczonych.

Moda na prozdrowotną żywność

- W ostatnich latach, w wyniku mody na zdrową żywność i zmian nawyków żywieniowych zauważamy, że klienci wracają do tradycyjnych smaków i receptur zastępując nimi oryginalne, nietypowe dodatki. Słuchamy więc sugestii klientów i zamierzamy podążać w tym kierunku wprowadzając nowości. Opracowujemy obecnie kilka nowych smaków musztard i będą one właśnie odzwierciedleniem sugestii naszych klientów. Rynek nie znosi próżni, więc stale pracujemy nad nowościami - dodaje Alicja Adamiec-Ślipy.

Branża spożywcza mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami: wzrastające ceny paliw, energii, surowców, coraz większa konkurencja. Jakie są bariery rozwoju firmy, gdzie upatrujecie szanse na rozwój?

- Ze względu na regionalny charakter firmy sprzedaż produktów Octim bazowała zawsze na lokalnych sklepach i regionalnych sieciach. Globalizacja i centralizacja na rynku sprzedaży okazuje się być szansą – umożliwia lokalnym producentom dostęp do całego rynku. Zawierane na szczeblu centralnym umowy oznaczają dla producentów wyśrubowane normy, ale też inne wolumeny produkcji oraz dostęp do klientów w całym kraju. Inwestujemy więc w technologię, rozwijamy park maszynowy, zwiększamy możliwości produkcyjne. Od czasu założenia firmy zdolności produkcyjne octu i musztardy zwiększyły się o 1000 proc. Rozpoczęliśmy produkcję własnego ketchupu, rozwijamy produkty ekologiczne. Ta modernizacja produkcji pozwala na optymalizację i automatyzację pewnych procesów. Liczymy, że to, w połączeniu z doświadczonym zespołem, zapewni nam pewne bezpieczeństwo i możliwość szybszego rozwoju - wylicza Alicja Adamiec-Ślipy.

