Od jakich warzyw zacząć własną uprawę? Garść praktycznych porad na początek warzywnej pasji dla każdego ogrodnika

Każdy, kto zdecydował się na własny warzywnik, musiał zapoznać się z podstawowymi zasadami uprawy. Chcąc uprawiać własnoręcznie warzywa, dobrze jest zapoznać się, jakie gatunki sprawdzą się na początku naszej ogrodniczej przygody. Warzywa z własnej uprawy stanowią nie tylko różnicę odczuwalną w smaku, ale i w portfelu. Prace przy roślinach, które dają konkretne plony to doskonała forma relaksu, źródło satysfakcji i oczywiście zdrowia. Własne plony warzyw to genialny powód do zmiany odżywiania i kulinarnych eksperymentów. Argumentów przemawiających za samodzielną uprawą warzyw jest wiele. Sprawdź sam, to nie jest trudne!

Warzywa na balkonie i przy domu

Komu wydaje się, że uprawa warzyw może odbywać się tylko w dużych, podmiejskich ogrodach, jest w błędzie. Nawet parapet i balkon mogą stać się ciekawym miejscem do wyhodowania z nasion ziół, sałaty, rzodkiewki czy pomidorów: https://sklep-nasiona.pl/nasiona-pomidorow/. Postawione na balkonie donice i skrzynki to wspaniałe miejsce dla kilku krzaczków pomidorków koktajlowych, groszku czy rukoli. Posiadacze przydomowych ogrodów mają większe możliwości, ale najlepiej jest zaczynać od niewielkich rozmiarów warzywnika.

Do uprawy warzyw najkorzystniej wybrać słoneczny teren, a ziemię dokładnie przekopać i użyźnić. Trzeba zwrócić uwagę, by miejsce było blisko ujęcia wody, co zapewni bezproblemową pielęgnację. Atutem jest też nieduża odległość pomiędzy kuchnią a warzywnymi grządkami. Szybki skok po aromatyczną natkę lub świeżą cukinię będzie miłym urozmaiceniem przygotowywania posiłków.

Co na starcie lubią warzywa

Podstawę udanej uprawy stanowi dobra ziemia. Miejsce przeznaczone pod warzywnik można wzbogacić nawozami organicznymi albo mineralnymi. Rozwiązaniem jest też zakup kilku worków podłoża przeznaczonego pod konkretne gatunki np. pomidory. Bogata w substancje odżywcze gleba, ma duży wpływ na okazały rozwój warzyw. Przed zasianiem warzyw teren musi zostać spulchniony. Najlepiej jest go przekopać na głębokość szpadla. Pulchna, nawieziona i nawodniona ziemia zapewnia optymalne warunki kiełkowania nasion i dalszego rozwoju warzyw.

Jakie warzywa dla nowicjusza

Wybór warzyw, jakie można uprawiać samemu, jest ogromny. Jedne wymagają wysiewania wcześniej, w warunkach domowych, inne można siać od razu na miejscu, w którym mają rosnąć. Dla amatorów polecane są wszystkie odmiany rzodkiewek, sałat, fasolka szparagowa, cukinie, ogórki, dynie, groszek cukrowy, cebula z dymki oraz szczypiorek, koperek, bazylia, mięta, lubczyk, oregano. Dobrym pomysłem jest spróbowanie swoich sił w uprawie pomidora. Gotowe sadzonki można kupić w centrach ogrodniczych i na targach. Osoby bardziej ambitne, mogą samemu przygotować rozsadę. Dla początkujących polecane są karłowe pomidorki koktajlowe, nieco mniej kłopotliwe i bardziej odporne niż standardowe.

Kiedy siać i jak pielęgnować warzywa

Zasiewy i sadzenie warzyw może być dość rozpięte w czasie. Ogólnie jest okres wiosenny, od marca do czerwca. Uprawy zaczynamy od warzyw najbardziej tolerancyjnych na zimno np. rzodkiewki, cebule, a kończymy na najbardziej ciepłolubnych, pomidorach i ogórkach. Kluczowym elementem, prowadzącym do obfitych plonów jest dobra pielęgnacja. Istotne jest nawadnianie, które najlepiej jest wykonywać rano lub wieczorem. Kiełkujące nasiona wymagają wykonywania przerywki, odchwaszczania, spulchniania wierzchniej warstwy gleby. Intensywnie rosnące warzywa, budujące dorodne owoce muszą być też zasilane nawozami.

Naszym wyborem jest, czy chcemy stosować tylko ekologiczny kompost i obornik, czy preparaty mineralne o składzie dostosowanym do potrzeb warzyw.

Jeśli nie wyobrażamy sobie codziennych posiłków bez udziału warzyw, a dodatkowo posiadamy kawałek działki lub balkon, nie zastanawiajmy się nad wypróbowaniem uprawy warzyw. Dające zdrowe, smaczne plony rośliny można wysiewać z nasion, które stosunkowo tanie. Satysfakcja z uprawy i możliwość obcowania z naturą to gratisy, jakie daje posiadanie własnego, nawet miniaturowego warzywnika.