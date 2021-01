Odporność można wzmacniać na co dzień dobrze zbilansowaną dietą

Ogromna większość pracowników chce, by praca zdalna była zagwarantowana prawnie

Jakie produkty są szczególnie istotne dla wzmocnienia odporności?

- Przede wszystkim jak najmniej przetworzone oraz bogate w witaminy, składniki mineralne i antyoksydanty o działaniu przeciwzapalnym. Im produkt jest mniej przetworzony, tym bardziej jest wartościowy. Warto wybierać więc chleb żytni na zakwasie, płatki owsiane górskie, kasze gruboziarniste (gryczana, pęczak), ryż brązowy, strączki, warzywa i owoce itp. Poprawi to nie tylko odporność, ale również twoje samopoczucie, koncentrację i pamięć - wylicza Iwona Kibil, dietetyk, autorka książek, wykładowca wegecentrum.pl.

Warzywa i owoce są źródłem witaminy C, ale zawierają również beta-kartoten, który przyczynia się do produkcjii wydzielniczej immunoglobuliny A w płynach ustrojowych (m.in. ślinie, łzach wydzielinie nosowej, wyściela również śluzówkę jelit). Jest ona pierwszą linią obrony organizmu podczas kontaktu z bakteriami, czy wirusami i może stanowić barierę ochronną przy przedostawaniu się patogenów do organizmu.

- Należy jeść warzywa krzyżowe (brokuły, kalafior, brukselka, jarmuż itp.). Zawierają glukozynolany, które po zmiażdżeniu (lub przeżuciu) przekształcają się w izotiocyjaniany o właściwościach immunomodulujących. Starajmy się wybierać częściej roślinne źródła białka zamiast mięsa i serów. Zawierają nie tylko białko, ale również mniej tłuszczów ogółem i kwasów tłuszczowych nasyconych, które mają niekorzystny wpływ na nasz organizm. Według rekomendacji WHO, jak i polskich norm żywienia powinniśmy unikać kwasów tłuszczowych nasyconych w diecie. Poza tym, ograniczając produkty pochodzenia zwierzęcego minimalizujesz ryzyko zakażeń wirusowych i bakteryjnych, wspierasz naturalną florę bakteryjną (produkty roślinne są bogate w błonnik - pożywkę dla bakterii) i dostarczasz sobie mnóstwo antyoksydantów z diety - dodaje.

Nasiona roślin strączkowych, orzechy i pestki są świetnym źródłem żelaza i cynku - składniki wspierające pracę układu odpornościowego. Po połączeniu z witaminą C (z warzyw lub owoców), biodostępność żelaza z nasion wzrasta.