Ogłoszono zbiórkę dyniowych rzeźb w warszawskim zoo

Stołeczne zoo zaprasza warszawiaków do wspólnej zabawy i ogłasza zbiórkę dyniowych rzeźb.

Autor: PAP

Data: 26-10-2021, 13:14

Zbiórka dyniowych rzeźb w warszawskim zoo; fot. unsplash.com

"Zachęcamy, by każdy, kto tylko ma ochotę i wyobraźnię, dostarczył do naszego Ogrodu swoje autorskie dyniowe arcydzieło. Tematyka i technika dowolna, ale może uda Wam się wyrzeźbić jednego ze zwierzęcych mieszkańców Warszawskiego ZOO" - namawia ogród zoologiczny.

Dyniowe rzeźby w stołecznym ZOO

Na rzeźby pracownicy ogrodu czekają do 1 listopada. Posłużą do dekoracji alei głównej, tworząc w ten sposób jedyną i niepowtarzalną dyniową wystawę. Dynie można zostawić w alei głównej: przy ogrodzeniu, między domkami gibonów a lemurów (należy mieć bilet wstępu) lub u ochrony przy wejściu od ul. Ratuszowej lub Mostu Gdańskiego. "Obiecujemy foto-wystawę i dyniowy wernisaż, kto wie, może niektóre z Waszych dyniowych dzieł sprezentujemy naszym zwierzakom" - zaznacza zoo. A odwiedzając stołeczny zwierzyniec podczas Halloweenowego Tygodnia, od 25 października do 1 listopada, można także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wymarłymi gatunkami zwierząt w halloweenowej ramce oraz wśród dyniowych aranżacji.

Dynia jest owocem

Jak zaznaczył ogród, dynia jest owocem, a ściślej rzecz ujmując jagodą i może ważyć nawet kilkaset kilogramów. Oczywiście przeciętne dynie są znacznie mniejsze i z tymi mamy najczęściej do czynienia. Dynia jest smaczna, zdrowa i można z niej przyrządzić wiele wspaniałych potraw, m.in. zupę, leczo, ciasto, pudding. Za dyniami przepadają także zwierzęta. Spośród mieszkańców Warszawskiego ZOO jej smakoszami są słonie, nosorożce, żubry, jelenie wietnamskie, małpy, ślimaki, wije, karaczany i inne zwierzaki.

Tym, którzy nie mogą osobiście przynieść dyniowej rzeźby do zoo, pozostaje zrobienie jej zdjęcia i wrzucenie go na wydarzenie na profilu fb ogrodu.