Przerabiamy powyżej 70 ton malin od 230-250 dostawców na dobę; zainteresowanie skupem owoców w ramach państwowego programu jest bardzo duże - powiedział PAP prezes spółki Owocmix Robert Gogółka.

Lubelskie: Bardzo duże zainteresowanie plantatorów skupem malin w ramach państwowego programu/fot. shutterstock

Ogromne zainteresowanie plantatorów skupem malin

Prezes Gogółka przekazał, że zapisy plantatorów na dostawy malin do prowadzonych przez spółkę punktów ruszyły 8 lipca. "Już drugi tydzień kupujemy powyżej 70 ton malin na dobę" - powiedział precyzując, że dziennie dostawy wynoszą prawie 77-78 ton, natomiast wcześniej było to ok. 60 ton.

"Jeżeli rolnik u nas zapisał się na listę to odbieramy 100 proc. tego co zerwie z pola. Zakład pracuje na 120 proc. mocy" - podkreślił.

Szef spółki Owocmix poinformował, że dziennie dostawców owoców jest 230-250; część plantatorów dostarcza po 50-70 kg owoców, ale są i tacy, którzy przywożą powyżej 1 tony.

Gogółka ocenił, że 95 proc. dostawców to plantatorzy z powiatów kraśnickiego i opolskiego. "Zainteresowanie jest bardzo duże, głównie z powiatów kraśnickiego i opolskiego, ale dzwonią też rolnicy z powiatów janowskiego, lubelskiego i zza Lublina" - wyjaśnił.

Jak podał, spółka skupuje maliny klasy pierwszej w cenie za 5,30 zł za 1 kg i drugiej - 5 zł za 1 kg. Na zapłatę - stwierdził - dostawcy czekają zwykle ok. 7-10 dni. "Płatności są bardzo szybko regulowane. Raz w tygodniu staramy się płacić rolnikom za dostarczony surowiec" - podał.

Zdaniem Gogółki, cena jest konkurencyjna. "Wczoraj konkurencja zaczęła podnosić ceny, bo nawet było 3,60-3,80 zł w skupie. Natomiast już wczoraj było 4 zł dla rolnika za drugą klasę" - wyjaśnił. Dodał, że na dzisiaj cena minimalna to 5-5,30 zł. "Taniej na pewno nie będziemy kupować" - zapewnił.

Według przewidywań prezesa, jego spółka będzie skupować maliny do końca sezonu.

Zapytany przez PAP o tegoroczne zbiory malin poinformował, że są na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. "Natomiast 10 lipca zaczął się wysyp malin, jest ich bardzo dużo. Podejrzewam, że wysyp skończy się do końca tygodnia" - wskazał.

Odpowiadając na pytanie PAP wyjaśnił, że powiaty kraśnicki i opolski to zagłębie owoców miękkich. "Ponad połowa produkcji malin w kraju jest w województwie lubelskim. Pierwsze plantacje malin w 1974 r. powstały w miejscowości Majdan Bobowski w gminie Urzędów" - przypomniał Gogółka.

7 lipca br. wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski poinformował, że firma Owocmix w miejscowości Granice w gminie Chodel (pow. opolski, woj. lubelskie) rozpoczęła skup malin od plantatorów w ramach państwowego programu.

We wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa stwierdził, że dzięki zaangażowaniu dwóch spółek Skarbu Państwa w skup malin rolnik może sprzedawać te owoce po lepszej cenie. "Dwie spółki Skarbu Państwa organizują skup, zlecając go konkretnym firmom. Dzięki temu udało się ustabilizować ceny malin" - podał Telus informując także o zleconych kontrolach u podmiotów zajmujących się skupem i przetwórstwem owoców jagodowych. Kontrole mają związek z podejrzeniem zmowy cenowej i wykorzystaniem przewagi kontraktowej przez te podmioty.

