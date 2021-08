Okechamp: stajemy się globalnym graczem w przetwórstwie pieczarek

- Okechamp staje się globalnym graczem na rynku pieczarek przetworzonych - mówi prezes spółki Leszek Ejsmont komentując transakcję z Cornerstone Investment Management.

Autor: pp, portalspozywczy.pl

Data: 03-08-2021, 10:21

Okechamp komentuje transakcję z Cornerstone Investment Management; fot. shutterstock.com

Polski fundusz zarządzający inwestycjami typu private equity Cornerstone Investment Management odkupił od Greenyarda za 17 mln euro holenderskiego przetwórcę pieczarek. Wspólnie z Okechampem chce zainwestować 80 mln euro.

Leszek Ejsmont: Okechamp staje się globalnym graczem na rynku pieczarek przetworzonych, a dzięki wykorzystaniu synergii operacyjnych mamy szansę na zoptymalizowanie produkcji w obu podmiotach. Optymalizacja produkcji to nie tylko bardziej nowoczesne linie produkcyjne pozwalające na podniesienie efektywności, ale przede wszystkim rozwiązania zapewniające większy komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Polska, z rocznym wolumenem ok. 340 tys. ton pieczarek rocznie, jest ich największym producentem – dotyczy to przede wszystkim dwóch najwyższych klas pieczarek, czyli zbieranych ręcznie i przeznaczonych na tak zwany rynek świeży. Drugim producentem w Europie jest Holandia.

Cornerstone Investment Management (wcześniej Cornerstone Partners), firma zarządzająca inwestycjami typu private equity, oraz Kartesia, europejska firma specjalizująca się w dostarczaniu finansowania, wraz z inwestorem branżowym Okechamp S.A. utworzą międzynarodowego gracza w sektorze grzybów hodowlanych.

Greenyard Prepared Netherlands i Okechamp we wspólnym projekcie

Projekt, który już na starcie będzie generować przychody na poziomie 180 mln euro rocznie, jest wynikiem skomplikowanej, wieloetapowej transakcji, w której uczestniczyły cztery podmioty z różnych krajów. Jednym z kluczowych elementów jest projekt inwestycyjny w wysokości 80 milionów euro, którego celem będzie rozwój nowej platformy złożonej z aktywów holenderskich (spółka Greenyard Prepared Netherlands właściciel marki Lutèce) oraz aktywów polskich (Okechamp).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Tworzymy polsko-holenderski holding, który stanie się światowym graczem na rynku grzybów hodowlanych – mówi Andrzej Klesyk, managing partner w Cornerstone Investment Management, który nadzoruje transakcję. – Cornerstone jest inwestorem, który nieustannie szuka atrakcyjnych okazji w sektorach o ogromnym potencjale rozwoju Tym razem dostrzegliśmy ten potencjał w branży grzybów hodowlanych, a konkretnie - w polskiej spółce Okechamp i w Greenyard Prepared Netherlands – właścicielu marki Lutèce. Nie wykluczamy też kolejnych akwizycji.

Okechamp liderem przetwórstwa pieczarek

- To milowy krok dla naszej firmy – mówi prezes spółki Okechamp Leszek Ejsmont. - Okechamp staje się globalnym graczem na rynku pieczarek przetworzonych, a dzięki wykorzystaniu synergii operacyjnych mamy szansę na zoptymalizowanie produkcji w obu podmiotach.

Optymalizacja produkcji, dodaje Ejsmont, to nie tylko bardziej nowoczesne linie produkcyjne pozwalające na podniesienie efektywności, ale przede wszystkim rozwiązania zapewniające większy komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Polska największym producentem pieczarek

Polska, z rocznym wolumenem ok. 340 tys. ton pieczarek rocznie, jest ich największym producentem – dotyczy to przede wszystkim dwóch najwyższych klas pieczarek, czyli zbieranych ręcznie i przeznaczonych na tak zwany rynek świeży. Drugim producentem w Europie jest Holandia, która produkuje ok. 300 tys. pieczarek rocznie i specjalizuje się w pieczarkach niższej klasy, zbieranych mechanicznie, a następnie wykorzystywanych do przetwórstwa.

- Z ogromnym entuzjazmem podchodzimy do wspólnego projektu. Wierzymy, że ta współpraca przełoży się na ekspansję naszego biznesu - mówi Ewa Michalak, wiceprezes Okechamp ds. handlowych. - Połączenie sił z holenderską spółką sprawi, że będziemy mogli znacznie rozszerzyć asortyment oferowanych przez nas produktów.

- Okechamp jest podmiotem, który działa w całym łańcuchu wartości – od produkcji kompostu i okrywy, po produkcję i przetwórstwo pieczarek. Taka integracja pionowa może w przyszłości stać się źródłem licznych przewag konkurencyjnych – dodaje Piotr Pirogowski wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy.

Zwiększenie produkcji kompostu pieczarkowego

Okechamp, wspólnie z Cornerstone i Kartesią, zamierza inwestować w rozwój łańcucha wartości w Polsce, przede wszystkim w zwiększenie produkcji kompostu, a częściowo w zwiększenie uprawy pieczarek. Spółka planuje także inwestycje w usprawnienie produkcji w Holandii.

Przedmiotem zainteresowań spółki jest także otwieranie nowych obszarów, jak innowacje produktowe i nowe kategorie produktów. Jednym z pomysłów jest produkcja koncentratów białkowych oraz uprawa innych grzybów z przeznaczeniem na produkty zastępujące mięso.