Owerko: Musimy pilnie obserwować rynek, aby zmieniać nasze produkty i wprowadzać nowe rozwiązania

Branża spożywcza od zawsze pracuje w dużym reżimie sanitarnym i jest poddawana częstym kontrolom pod tym względem. Dopasowanie się do wymogów pandemii było dla nas właściwie formalnością. Kwestię mycia rąk mamy opanowaną od 30 lat - mówił Marian Owerko podczas panelu "pt. "Zarządzanie w „zdalnych“ czasach. Wyzwania liderów".

Jak podkreślił, przez to właśnie 30 lat pracowano nad tym, aby integrować zespoły, poprawiać komunikację, wymieniać wiedzę i doświadczenia. Teraz trzeba było to odwrócić, tak żeby te kontakty bezpośrednie zminimalizować bez uszczerbku na wydajności. - Dużym wyzwaniem były właśnie te podziały zespołów na grupy i zmiany. Dodatkowo musieliśmy ograniczyć wizyty w zakładach naszych klientów. I do tego jeszcze zbudować determinację do pracy w zakładach w ciężkich czasach, podczas gdy pracownicy administracyjny w większości pracowali zdalnie - mówił.

- Poradziliśmy sobie w tymi wszystkimi wymaganiami i wyzwaniami. Dużym wsparciem była wymiana wiedzy pomiędzy poszczególnymi zakładami i firmami. Branża spożywcza solidaryzowała się w trudnym okresie - stanęliśmy na wysokości zadania - dodał.

Marian Owerko wspomniał także o innym wyzwaniu, jakim była sprzedaż w kanale tradycyjnym, który opiera się jednak na bezpośrednich wizytach handlowców.

Pandemia niesie za sobą także kilka miłych zmian. Marian Owerko przytoczył przykład zagranicznych partnerów handlowych, od których Bakalland kupuje surowce. - Po raz pierwszy zobaczyliśmy się podczas video-rozmowy. Zacieśniliśmy więzy. Wcześniej wszystko omawialiśmy przez telefon - mówił.

- Umiemy - jako polscy przedsiębiorcy z branży spożywczej - brać sprawy w swoje ręce i zarządzać kryzysami i szybką zmianą. Poza kwestią przygotowania fabryk, przejścia na online i zdalnym zarządzaniem działów handlowych - wielkich wyzwań w czasie pandemii nie mieliśmy jak branża. Jest wiele branż, które mocno ucierpiały na koronawirusie. Nam obroty znacząco nie spadły - potwierdził Marian Owerko.

Jego zdaniem, branża obecnie powinna zastanowić się jak zmienią się zwyczaje konsumenckie i jak to wpłynie na portfolio firm i układ sił w branży. Wiadomo, że zyskują family packi, a straciły produkty typu 'on the go'. Bakalland ma w swojej ofercie i jedno i drugie, więc zmieniły się jedynie proporcje sprzedaży.