Zbliża się czas zbiorów derenia jadalnego. Rosnący na rozłożystych krzewach podłużny, czerwony owoc, nie tylko jest doskonałym surowcem na nalewki i inne przetwory, ale także jest cennym źródłem witamin i substancji czynnych wykorzystywanych leczniczo.

Dwa rodzaje derenia rosną w Polsce

W Polsce rośnie i bywał uprawiany dereń jadalny i dereń świdwa, jednak wyróżnia się nawet kilkadziesiąt gatunków tej rośliny tj. m.in. dereń biały, dereń rozłogowy, dereń drzewiasty, dereń kwiecisty, dereń kousa czy dereń japoński. Najbardziej popularny jest dereń jadalny jest gatunkiem długowiecznym, który owocuje nawet 150 lat.

Właściwości lecznicze derenia jadalnego były cenione od dawna. Z oczywistych powodów najszersze zastosowanie mają owoce derenia, ale w fitoterapii wykorzystuje się także jego liście, kwiaty oraz korę.

Owoce derenia są zawierają liczne minerały: żelazo, wapń, potas, magnez, cynk, fosfor, miedź i mangan. Oprócz tego są źródłem flawonoidów, antocyjanów, beta-karotenu, kwasu jabłkowego, chinowego, pektyn, garbników. Mają także witaminy C, P i A. Szczególnie warto zwrócić uwagę na witaminę C, której zawierają 100-300 mg w 100 g owoców, podczas gdy cytryna tylko 60 mg.

Zastosowanie derenia w fitoterapii

Owoce derenia znajdują szerokie zastosowanie w fitoterapii - łagodzą stany gorączkowe, działają przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Poprawiają przepływ krwi i obniżają ciśnienie. Dzięki działaniu moczopędnemu, jest zalecany przy schodzeniach nerek i dróg moczowych. Ponadto, owoce stymulują również wydzielanie insuliny.

Antocyjany zawarte w owocach derenia wykazują działanie przeciwnowotworowe niszcząc wolne rodniki.

Przetwory z owoców derenia są zalecane także przy schodzeniach układu pokarmowego. Dereń wspomaga przemianę materii, więc jest pomocny przy redukcji masy ciała. Dzięki bogactwu minerałów zaleca się je również osobom z anemią - dereń działa tu kompleksowo: wzmacnia organizm, pomaga na bezsenność, bladą skórę i łamliwe włosy.

Jednak dereń to nie tylko owoce. Kąpiel w wywarze z kory i liści pomaga na bóle reumatyczne i podagrę, a użyty jako okład na czoło pomaga zwalczać bóle migrenowe.

Derenie w kuchni

Owoce mają słodko-cierpki smak. Można z nich zrobić herbatę, kandyzować, wyciskać z nich nieklarowany sok, a także robić doskonały w smaku dżem, konfitury, syropy i galaretki. Po przemrożeniu można owoce jeść także na surowo.

Kiszony dereń jest wpisany na listę produktów lokalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Królowa wśród nalewek

Najbardziej znanym zastosowaniem derenia jest nalewka, którą robi się z owoców. Stosuje się ją jako środek przeciwgorączkowy, przeciwwirusowy i wzmacniający. Dereniówka pomaga także jako lek na podagrę.

Jak przygotować dereniówkę?

Kilogram dojrzałych owoców derenia umyć, osuszyć, jeśli nie są bardzo miękkie, każdy nakłuć wykałaczką. Włożyć do dużego słoja i zalać 0,75 l czystej wódki. Słój zakręcić, odstawić na 3-4 tygodnie. Gdy alkohol nabierze bordowego koloru, zlać go do innego naczynia, a pozostałe w słoju owoce zasypać 150-200 gram cukru. Pozostawić na kolejne 3- 4 tygodnie. Po tym czasie powinien powstać syrop, który po odlaniu łączymy z wcześniej zlanym alkoholem. Po sklarowaniu ponownie zlewany z nad osadu i dodajemy ok. 30 ml spirytusu. Zlewamy do butelek. Smacznego!

Dlaczego tępiony przez komunistów?

Dereń sadzono często przy dworach, pałacach, klasztorach. Po wojnie, gdy nastał nowy, jedyny słuszny ustrój władzy ludowej, krzew ten władza zaczęła postrzegać jako „pański” w wyniku czego popadł w niełaskę i był często celowo niszczony oraz skazany został na zapomnienie.

Dopiero w latach 80. botanik prof. Józef Piórecki założył w arboretum w Bolestraszycach pod Przemyślem pierwszą powojenną kolekcję derenia jadalnego. Od tego czasu dereń wraca w Polsce do łask.

