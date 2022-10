Zgodnie z zaleceniami zdrowego żywienia, warzywa i owoce powinny być podstawą zbilansowanej diety. Najlepiej gdy podczas posiłków zajmują połowę talerza i są jedzone zgodnie z zasadą 5 porcji, czyli 5 razy dziennie.

Owoce i warzywa mają swoje święto. Ile i jakie najlepiej jeść?

KUPS informuje, że choć aż 98% Polaków ma świadomość roli warzyw i owoców w diecie, to jednak sięgamy po nie zbyt rzadko, a tylko 1 osoba na 4 wie, ile wynosi zalecane dzienne spożycie tych produktów.

Warzywa, owoce, a także produkowane z nich soki, mają szereg prozdrowotnych właściwości, potwierdzonych badaniami naukowymi. Warto o nich przypomnieć z okazji Światowego Dnia Owoców i Warzyw, który w tym roku obchodzimy 21 października.

Warzywa i owoce powinny być podstawą zbilansowanej diety. Najlepiej gdy podczas posiłków zajmują połowę talerza i są jedzone zgodnie z zasadą 5 porcji, czyli 5 razy dziennie.

Równie wartościowe są tu warzywa i owoce surowe, jak też gotowane, pieczone, mrożone czy z puszki. Warto także włączyć do jadłospisu soki, bo 1 szklanka soku dziennie to wygodny sposób na uzupełnienie składników odżywczych w diecie.

Światowy Dzień Owoców i Warzyw 2022 - co to za święto?

Światowy Dzień Owoców i Warzyw to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu podniesienie świadomości społecznej co do znaczenia spożywania owoców i warzyw dla lepszego zdrowia.

Pierwsze obchody tego święta miały miejsce w Nowej Zelandii 18 października 2013 roku, gdzie stowarzyszenie „5+ A Day” zorganizowało liczne inicjatywy mające na celu zachęcenie ludności (dzieci w szkołach, młodzież w szkołach średnich i na uniwersytetach, dorośli w świecie pracy) do spożywania większej ilości świeżych owoców i warzyw.

Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Owoców i Warzyw?

Światowy Dzień Owoców i Warzyw jest obchodzony każdego roku w trzeci piątek października.

Warzywa i owoce - największe zalety

Za warzywami i owocami przemawia mnóstwo dowodów naukowych. Według badaczy z nowojorskiego Cornell College of Agricultural and Life Sciences, warzywa, owoce oraz soki w diecie to mniejsze ryzyko chorób przewlekłych, przed którymi chronią obecne w roślinach jadalnych fitoskładniki.

Dzięki substancjom przeciwzapalnym i przeciwutleniającym (których działanie warto dodatkowo wzmocnić aktywnością fizyczną), dieta bogata w warzywa i owoce pomaga zapobiegać cukrzycy, zespołowi metabolicznemu oraz chorobom neurodegeneracyjnym.

Dowiedziono, że jadłospis pełen warzyw, owoców i ziół (np. dieta śródziemnomorska) może poprawić zdrowie reprodukcyjne, a także wpłynąć na zdrowie metaboliczne przyszłego potomka. Duże spożycie warzyw w czasie ciąży wpływa na skład mikrobioty jelitowej, którą matka przekazuje dalej dziecku. Przyszłe mamy powinny również pamiętać o folianach, które stymulują wzrost tkanek matczynych w czasie ciąży: ich bogate źródła to burak czerwony i otrzymane z niego soki, warzywa strączkowe i zielone.

Również dzieciom warto podawać warzywa i owoce codziennie, by korzystały z obecnych w nich naturalnych witamin, składników mineralnych, błonnika oraz antyoksydantów. Specjaliści zalecają serwowanie najmłodszym warzyw i owoców, a także soków 100% i musów. Im bardziej różnorodne i kolorowe będą dziecięce posiłki, tym większa szansa na wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych i mniejsze ryzyko późniejszych chorób. Dlatego o warzywach, owocach i sokach warto pamiętać nie tylko z okazji ich święta, ale sięgać po nie codziennie przez całe życie, już od najmłodszych lat.

Spożywanie warzyw i owoców w zalecanych ilościach, czyli min. 400 g dziennie w podziale na 5 porcji, to najlepszy sposób na zachowanie zdrowia, ładnego wyglądu i prawidłowej masy ciała – zapewnia dr hab. inż. lek. med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW, dietetyk i żywieniowiec, kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie.

Badania dowodzą, że dieta osób jedzących dużo warzyw i owoców jest lepiej zbilansowana i bogatsza w składniki odżywcze, takie jak witaminy, składniki mineralne i inne substancje bioaktywne mające działanie antyoksydacyjne. Czerpiąc je z warzyw, owoców oraz soków, wspieramy odporność organizmu, zarówno na sezonowe infekcje, jak też groźne choroby, w tym nowotwory.

Jak pokazują badania, jabłko to ulubiony owoc Polaków. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zjada 16 kg jabłek rocznie. "Najlepsze owoce pochodzą z Mazowsza. To właśnie tutaj dojrzewa, co drugie polskie jabłko" - informuje w komunikacie urząd marszałkowski.

Prym w rankingu najsmaczniejszych, najbardziej znanych i docenianych odmian wiodą m.in. Gala, Jonagold, Golden Delicious, Red Jonaprince oraz Ligol. To właśnie na nie jest największe zapotrzebowanie.

Według badań Kantar dla ponad połowy Polaków truskawki to najbardziej oczekiwane owoce sezonu. W czerwcu 2022 r. jadło je 85 proc. Polaków. Te owoce były pierwszym wyborem zakupowym dla 60 proc. konsumentów, przed pomidorami (42 proc.) i malinami (39 proc.).

- Nasze narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców pokazały, że ulubionym warzywem, jak w zasadzie co miesiąc, są pomidory. Wysoko mamy też cebulę, ogórki, paprykę. To są warzywa, które Polacy zawsze chętnie jedzą. Wśród owoców truskawki deklasują resztę konkurencji. Dalej mamy jabłka i gruszki – to są owoce popularne przez cały rok – mówi agencji Newseria Biznes Agata Zadrożna.

Owoce i warzywa a drożyzna. Gdzie najlepiej kupować?

Lokalny Rolnik, czyli zakupy bezpośrednio od rolników

Ze względu wyraźny postęp technologiczny i rosnącą specjalizację w polskim rolnictwie, zmniejsza się wpływ negatywnych warunków pogodowych na produkcję. W efekcie mimo nienajlepszych warunków pogodowych w tym sezonie, produkcja owoców i warzyw ukształtowała się na relatywnie wysokim poziomie. Jest to czynnik ograniczający wzrost dynamikę cen owoców i warzyw - podało we wrześniu Credit Agricole w publikacji "Agro Mapa".

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 29.07.2022, tegoroczne zbiory owoców wyniosą ok. 5,3 mln t (+7,2% r/r) i tym samym ukształtują się one wyraźnie powyżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na ponad 4,7 mln t (+5,8% r/r), podczas gdy zbiory owoców jagodowych na ponad 0,6 mln t (+9,3% r/r). Zgodnie z raportem GUS warunki agrometeorologiczne sprzyjały przezimowaniu upraw sadowniczych i na przeważającym obszarze kraju nie stwierdzono strat mrozowych. Ze względu na relatywnie niskie temperatury oraz brak opadów na początku wegetacji kwitnienie rozpoczęło się z opóźnieniem.

Odnotowana wiosną susza doprowadziła do dużego opadu zawiązków owocowych. Mimo, że w tym roku nie wystąpiły straty związane z wiosennymi przymrozkami, to w części regionów kraju doszło do strat spowodowanych gradem. Latem i wczesną jesienią warunki agrometeorologiczne uległy poprawie, choć w wielu regionach mieliśmy do czynienia z suszą. W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 4,2 mln t (+5% r/r), wiśni na ok. 183 tys. t (+10% r/r), śliwek na ok. 132 tys. t (+12% r/r), gruszek na ok. 82 tys. t (+19% r/r) oraz czereśni na ok. 78,5 tys. ton (33% r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ponad 151,5 tys. t (bez zmian), truskawek na niemal 185 tys. t (+18,8% r/r), malin na ok. 111 tys. t (+7% r/r), borówek na ok. 64 tys. t (+15%) oraz agrestu na ok. 9,8 tys. t (bez zmian).

Zbiory warzyw na poziomie średniej wieloletniej

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 29.07.2022, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 4,0 mln t (+3% r/r), a tym samym ukształtują się na poziomie średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Chłodna i sucha wiosna opóźniła i wydłużyła w czasie siewy warzyw. W konsekwencji wschody warzyw były relatywnie słabe i nierównomierne. Miesiące letnie charakteryzowały się zmiennością, a w szczególności niekorzystnie na wzrost przyczyniły się wysokie temperatury powietrza w czerwcu oraz lipcu, jednakże deszcze w tych okresach poprawiły stan wilgotności gleb. Zbiory kapusty oceniane są na ok. 680 tys. t, kalafiorów na ok. 130 tys. t, cebuli na ok. 650 tys. t, marchwi na ok. 620 tys. t, buraków ćwikłowych na ok. 240 tys. t, ogórków na ok. 145 tys. t, a pomidorów na ok. 172 tys. t. Zbiory pozostałych warzyw gruntowych szacuje się na ok. 1,4 mln t.





