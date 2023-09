Nasze babcie często robiły różane konfitury. Dzika róża porastająca pobocza dróg, zarośla, pastwiska czy nieużytki to prawdziwy zdrowotny skarb.

Owoce z babcinej konfitury pomogą w grypie i zapaleniu stawów /fot. Unsplash, Zane Priedīte

Dwadzieścia gatunków dzikiej róży

Dzika róża to zbiorcza nazwa dla ponad 20 gatunków i zdziczałych odmian róż. Przez niektórych ceniona za urodę kwiatów czy miły zapach, dla zielarzy i fitoterapeutów jest prawdziwą skarbnicą zdrowia. Głównym surowcem leczniczym są owoce tego krzewu, które są bogate głównie w witaminę C, czyli kwas askorbinowy, witaminy B1, B2, B3, A, E, K, a także wiele innych kwasów, flawonoidy, pektyny, garbniki, antocyjany itd.

Dzika róża na stawy

Na szczególną uwagę zasługuje galaktolipid o nazwie GOPO, który działa silnie przeciwzapalnie, przeciwreumatycznie oraz antyoksydacyjne i jest szczególnie przydatny w leczeniu schodzeń stawów. Z badań wynika, iż GOPO praktycznie leczy chorobę zwyrodnieniową stawów bez żadnych skutków ubocznych. Prowadzone w Danii badania wykazały, iż wystarczy dziennie zjadać 0,5 g proszku z suszonych owoców dzikiej róży, aby ustąpiły oznaki stanu zapalnego stawów.

Owoce najlepiej zbierać tuż przed dojrzeniem i dojrzałe, następnie suszyć w temp. 30-40 stopni C, w ciemności i przewiewie. Dobrze jest również przerabiać owoce róży w stanie świeżym.

W jakich przypadłościach pomaga dzika róża

W medycynie ludowej owoce dzikiej róży używane były głównie dla ogólnego wzmocnienia organizmu oraz w chorobach przeziębieniowych i grypopodobnych. Jednak dzika róża ma o wiele szersze zastosowanie. Dr Henryk Różański, niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie, wymienia, wskazania dla owoców dzikiej róży: rekonwalescencja, niedobory witamin i zwiększone zapotrzebowanie na witaminy (wysiłek fizyczny i psychiczny, nowotwory, choroby zakaźne, intensywne miesiączkowanie, laktacja, ciąża, zespół zaburzonego trawienia i wchłaniania), choroby alergiczne, reumatyczne, naczyniowe; nadciśnienie; przerost gruczołu krokowego; stany zapalne układu moczowego i płciowego; przewlekłe choroby skórne; stany zapalne jelit i żołądka; owrzodzenia, nadżerki i krwawienie dziąseł, zapalenie przyzębia, przeziębienie, gorączka - czyli większość schodzeń.

Dzika róża w kuchni

Aby pozyskać całe dobrodziejstwo owoców – robi się soki, syropy, napary, nalewki czy wspomniane konfitury. Co ważne, owoce przed przerobem (ekstrahowaniem) muszą być rozdrobnione. Rozdrobnione pestki również uwalniają cenne składniki. Środek całkowicie bezpieczny, można podawać dzieciom i kobietom w ciąży oraz karmiącym.

Przepis na nalewkę z owoców dzikiej róży

Kilogram owoców dzikiej róży należy oczyścić, rozdrobnić i zasypać 50 dag cukru. Odstawić w zamkniętym słoju na 2 tygodnie. Po tym czasie zalać 750 ml alkoholem 40 proc. I macerować około miesiąca wstrząsając co jakiś czas naczyniem. Po upływie tego czasu, dokładnie przefiltrować i rozlać do butelek. Dobrze, gdy nalewka może jeszcze dojrzewać kilka miesięcy. Należy jednak pamiętać, iż GOPO nie rozpuszcza się w alkoholu i nalewka nie będzie zawierała tej substancji.

Napary z dzikiej róży

Z owoców można przygotować napar na wzmocnienie i gorączkę. W tym celu około dwie łyżki rozdrobnionych owoców dzikiej róży należy zalać 2 szklankami wrzątku i zaparzać pod przykryciem około kwadransa. Owoce można także podgotować kilka minut. Uzyskany napar czy odwar przyjmuje się po pół szklanki 3-4 razy dziennie w przypadku osłabienia czy gorączki.

Konfitury z dzikiej róży

Owoce dzikiej róży mają nie tylko walory zdrowotne, ale także są prawdziwym rarytasem.

Najbardziej słynna jest konfitura z owoców dzikiej róży. Aby ją przygotować należy owoce umyć, następnie przekroić i dokładnie wybrać pestki. Obrane osoce należy zalać wodą i gotować na małym ogniu około 20 minut, aż zmiękną. Kolejnym etapem jest ich zblendowanie lub przetarcie przez sitko lub tarkę do uzyskania jednolitej masy. Dodajemy cukier i ewentualnie sok z cytryny. Całość gotujemy na małym ogniu aż konfitura zgęstnieje. Gotowy wyrób przelać należy do wyparzonych słoików i pozostawić do góry dnem aż do wystygnięcia.

Nazwy ludowe dzikiej róży

O popularności dzikiej róży świadczą liczne nazwy ludowe. W zależności od regionu nazywana była: baźką, bobidupą, babią dupą, babichą, różą polną, różą cierniową, szypszyną, psią różą czy świerzbidupą. Kto robiąc konfitury dokładnie nie oddzieli pestek od owoców, czy ich nie przefiltruje robiąc z nich wartościowy i smaczny napar, przekona się o pochodzeniu i słuszności ostatniej z ludowych nazw.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą i dietetykiem

