PAIH o Białorusi: Ewentualne sankcje mogą dotknąć polskie jabłka

Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka zapowiedział w piątek, że odpowie na ewentualne restrykcje ze strony państw zachodnich i pokaże im, "co to są sankcje". Ostrzegł m.in. przed zamknięciem kraju dla tranzytu.

"Jest zdecydowanie za wcześnie na mówienie o ewentualnych skutkach sankcji, gdyż sytuacja jest bardzo dynamiczna" - powiedział PAP kierownik biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Mińsku Mikołaj Tauber.

Jak podkreślił, "mogą, ale nie muszą one dotknąć towary, które są objęte embargiem eksportu do Rosji, a które podlegały reeksportowi do Federacji Rosyjskiej, np. jabłka"

Według PAIH polskimi hitami eksportowymi na Białorusi są m.in. maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części, pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu oraz produkty pochodzenia roślinnego - podał PAIH

W 2019 roku nasz eksport na Białoruś przekroczył 1,7 mld euro, podczas gdy rok wcześniej wynosił blisko 1,5 mld euro. Szczególnie rośnie sprzedaż maszyn i urządzeń mechanicznych, która w 2019 roku osiągnęła rekordową wartość 380 mln euro, a także produktów pochodzenia roślinnego - 191 mln euro.

Wartość wyeksportowanych na Białoruś produktów przemysłu chemicznego wyniosła 185 mln euro, a tworzyw sztucznych i kauczuku - 156 mln euro.

PAIH podał, że import z Białorusi do Polski wyniósł w ubiegłym roku ok. 1,18 mln euro, zatem bilans sięgnął 2,88 mld euro - czytamy.

Łukaszenka ostrzegł m.in. przed zamknięciem kraju dla tranzytu, który - jak podkreślają eksperci - jest ważnym źródłem dochodów dla białoruskiego budżetu.

"(Polacy i Litwini) wysyłali przez nas do Chin i Rosji, to teraz będą latać lub handlować przez Bałtyk i Morze Czarne z Rosją itd." - oświadczył Łukaszenka. "A w sprawie produkcji, na którą Rosja wprowadziła embargo, niech nawet nie marzą" - dodał.

Według Łukaszenki Białoruś, która już przeżywała okres sankcji zachodnich, poradzi sobie i tym razem. "Przeżyliśmy i teraz przeżyjemy. Na świecie są dobrzy ludzie. Dlatego nie należy nas straszyć" - oznajmił.

Od 9 sierpnia na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich, które - według oficjalnych wyników - wygrał urzędujący szef państwa. Reżim Łukaszenki przekonuje, że podejmowane są próby destabilizacji sytuacji w kraju.

Według retoryki władz Białorusi nieokreślone siły zewnętrzne - początkowo wskazywano na Rosję, a obecnie na Zachód - próbują przez protesty destabilizować kraj od wewnątrz, jednocześnie grożąc zewnętrzną agresją.