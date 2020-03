Pamapol: Healthy Mind startuje z nową kampanią telewizyjną

Pamapol: Dostosowujemy moce produkcyjne do zwiększonych zamówień

Oferta Healthy Mind jest odpowiedzą na potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po wysokiej jakości dania z naturalnych składników w przystępnej cenie - zdrowe jedzenie o doskonałym smaku bez chemii i bez sztucznych dodatków. Dążą do podejmowania świadomych decyzji o tym, co jedzą, co kupują i ile. Natomiast troska o środowisko wyrażana poprzez wybieranie produktów w opakowaniach, które można przetworzyć - informuje producent.

Healthy Mind, to efekt współpracy z szefem kuchni Jerzym Sobieniakiem z którym przygotowaliśmy pyszne, 100% naturalne, gotowe jednoporcjowe dania z najwyższej jakości składników. Szeroka oferta produktów Healthy Mind, pozbawiona jest wszystkiego, co sztuczne - czytamy w komunikacie.

Zupy, sosy i gotowe do jedzenia owsianki zapewniają urozmaicone posiłki na każdą porę dnia, pełne doskonałego smaku - dania Healthy Mind wystarczy tylko podgrzać. Co ważne, nie trzeba trzymać ich w lodówce a kartonik Tetra Recart nadaje się do recyklingu.