Pamapol: konserwy przestały być sexy. Firma musi się zmieniać

Pamapol zbudował swoją pozycję i popularność produkując tradycyjne dania gotowe, jak mięsiwa w słoju czy konserwy. Niestety, te kategorie nie są już sexy dla dzisiejszego konsumenta - mówi Bartosz Półgrabia, wiceprezes zarządu Pamapol SA.

Data: 05-12-2021, 22:14

Bartosz Półgrabia, wiceprezes zarządu Pamapol SA wskazuje, że dla dzisiejszego konsumenta konserwy i mięsiwa w słoju nie są już sexy. fot. PTWP

Pamapol zmienia się dla nowych konsumentów

Bartosz Półgrabia, wiceprezes zarządu Pamapol SA podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021 przypomniał, że Pamapol zbudował swoją pozycję i popularność produkując tradycyjne dania gotowe.

- Były i wciąż są to m.in. mięsiwa w słoju czy konserwy. Jednak na przestrzeni lat rynek tradycyjny i kategorie te zostały sprowadzone do roli produktów stricte ekonomicznych. One już nie są sexy, a konsument patrzy na nie jedynie przez pryzmat ekonomii i najedzenia się. Natomiast próżno w nich szukać szeregu innych walorów, które są dzisiaj przez konsumenta pożądane - dodał.

Wiceprezes Pamapolu nie ma wątpliwości, że, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów, firma musi się zmieniać.

Pamapol inwestuje w badania i rozwój

- Jako Pamapol prowadzimy obecnie trzy projekty badawczo-rozwojowe. Jest to m.in. innowacyjna gama produktów wykorzystująca obgotowywane elementy kurczaka, na bazie których produkujemy bulion będący bazą dla naszych zup. Ten element ekologii poprzez ograniczenie marnowania żywności jest dla nas istotny. Ekologia w biznesie spożywczym jest dziś dostrzegana na wielu etapach. Element opakowaniowy odgrywa w tym bardzo dużą rolę. Każdy z producentów poszukuje dziś rozwiązań z zakresu ekologii oraz ograniczenia emisyjności zarówno zakładu, jak i produktu - wskazał.

Półgrabia wskazał także, że obecnie najbardziej pożądane rozwiązania przez firmy spożywcze związane są z bezpieczeństwem produkowanej żywności.

- W zakładach spożywczych wolumeny produkcyjne bywają bardzo duże. Niestety, na etapie transportu i całego łańcucha dostaw do sieci wiele produktów wciąż jest marnowanych. Dlatego języczkiem u wagi dla producentów powinny być rozwiązania, które pozwolą przetwarzać żywność w jak najlepszy sposób zachowując jej bezpieczeństwo - dodał.

Konsumenci oczekują produktów szytych na miarę

W ocenie wiceprezesa Pamapolu automatyzacja i robotyzacja są coraz istotniejsze dla branży spożywczej w dobie ograniczonej dostępności wykwalifikowanych pracowników.

- Oczekiwania konsumentów idą w stronę indywidualizmu. Produkty spożywcze mają być dziś jak najbardziej "szyte na miarę" pod określone gusta. Ogromna popularność i rozwój cateringów dietetycznych to przykład, że firmy potrafią na to odpowiadać. Różnica polega na tym, że dziś największe firmy cateringowe dostarczają do kilkunastu tysięcy odbiorców, a nawet średnie zakłady spożywcze produkują w milionach. Robotyzacja i automatyzacja procesów oraz zakładów w przyszłości będzie pomagać w zniwelowaniu tej różnicy - dodał.