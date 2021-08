Pamapol rozwija marki Goong i Sorella

- W kwestii rozwoju marek Goong i Sorella działamy wielotorowo. Wyniki sprzedażowe obu marek oceniamy jako bardzo dobre - mówi nam Ryszard Szatkowski, wiceprezes zarządu i dyrektor komercyjny Pamapol SA.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 31-08-2021, 13:23

Ryszard Szatkowski, wiceprezes zarządu i dyrektor komercyjny Pamapol SA zapowiada dalszy rozwój marek Goong i Sorella. fot. mat. pras.

Marki Sorella i Goong to odpowiedź Pamapolu na trend orientalny i wegański.

Spółka ocenia dotychczasowe wyniki sprzedażowe obu brandów jako bardzo dobre.

Na jesień Pamapol szykuje nowości w asortymencie zarówno Goonga, jak i Sorelli.

Pamapol - jak rynek przyjął marki Sorella i Goong?

W styczniu zadebiutowała na rynku nowa marka Pamapolu Goong, zaś w marcu premierę miała marka Sorella.

Ryszard Szatkowski, wiceprezes zarządu i dyrektor komercyjny Pamapol SA wskazuje, że marki Sorella i Goong to odpowiedź na trendy rynkowe, których rozwój firma obserwuje już od dłuższego czasu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Dziś widzimy, że konsument eksploruje półki sklepowe w poszukiwaniu nowych, oryginalnych dań, ciekawych połączeń smaków inspirowanych kuchniami świata czy dietą wegańską i wegetariańską. Wzrosła również świadomość konsumenta i dbałość o jakość spożywanych posiłków. Chcąc wyjść konsumentom naprzeciw, a zarazem otworzyć się na nowe grupy odbiorców naszego asortymentu, wzbogaciliśmy portfolio o kategorie produktów orientalnych, wegańskich i wegetariańskich, szeroko określanych przez nas jako kuchnie świata - dodaje.

Szatkowski wskazuje, że od momentu wejścia nowych brandów na rynek, Pamapol otrzymuje wiele pozytywnych opinii i komentarzy od konsumentów, kupców oraz partnerów biznesowych.

- Zarówno produkty marki Goong, jak i Sorella przyciągają wzrok nowoczesnym designem. Klienci szczególną uwagę zwracają na szeroki asortyment, ciekawe, oryginalne połączenie smaków, a także dobry, „czysty” skład naszych dań, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej oferty cenowej. Wszystko to ma swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych, które oceniamy na bardzo dobre - mówi.

Jakie są dalsze plany rozwoju Goonga i Sorelli?

- W kwestii rozwoju marek Goong i Sorella działamy wielotorowo, nieustannie mapując wszystkie pomysły i analizując ich szanse powodzenia. Nie spoczywamy na laurach i dążymy do tego, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom konsumentów. Od momentu wprowadzenia marki Goong na rynek zdążyliśmy już rozszerzyć asortyment o warzywa orientalne w zalewie - dodaje Szatkowski.

Wiceprezes zarządu i dyrektor komercyjny Pamapol SA zapowiada, że we wrześniu swoją premierę będzie miało kolejnych 8 produktów.

- To tylko część nowości przewidzianych w marce orientalnej na rok 2021. Najbliższy kwartał to również kolejne niespodzianki pod brandem Sorelli. Okres wakacyjny okazał się niewyczerpaną skarbnicą inspiracji – Natalia i Agnieszka, brand hero marki, przywiozły ze swoich wakacyjnych wycieczek fenomenalne pomysły, które już wkrótce zagoszczą na sklepowych półkach. Tym razem pojawi się skomponowana z wysokiej jakości składników linia mięsna. W skład oferty będą wchodziły gotowe dania na tackach pochodzących w 75% z recyclingu. Dania te, podobnie jak dotychczasowy asortyment, opierać się będą na smakach i aromatach z różnych stron świata - podsumowuje.

Pamapol buduje dystrybucję Goonga i Sorelli

Nasz rozmówca wskazuje, że wciąż trwa etap budowania dystrybucji marek Goong i Sorella.

- Goong i Sorella to nowe brandy w naszej rodzinie – cały czas jesteśmy na etapie budowania dystrybucji i rozszerzania jej o nowe kanały. Marka Goong jest już dostępna w ponad 4000 sklepów. Mamy za sobą udział w bardzo dobrze odebranych akcjach typu In&Out m.in. w sieciach kanału nowoczesnego. Sorella dostępna jest obecnie na półkach największych sieci sklepowych. Asortyment marki Goong i Sorella można znaleźć również on-line na platformie Allegro - dodaje.

Ryszard Szatkowski uzupełnia, że wraz z agencją kreatywną Pamapol stale pracuje nad promocją, komunikacją i poszerzaniem grona fanów marek Sorella i Goong w social mediach.

- W kolejnym kwartale planujemy kontynuować te działania i inwestować w promocję marki zarówno w internecie, jak i offline tak, aby docierać do jak najszerszego grona odbiorców. We wrześniu wchodzimy w bardzo ciekawy projekt – w ramach współpracy z BeloudGG, marka Goong będzie partnerem rozgrywek e-sportowych w grze Valorant pod nazwą Beloud CUP Valorant by Goong. Gracze będą walczyć o tytuł GoongMastera. Wydarzenia komentowane będą przez znanych influencerów i idoli młodzieżowych - podsumowuje.