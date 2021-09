Pamapol zwiększa sprzedaż

W I półroczu Grupa Kapitałowa Pamapol odnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 3,2 proc. do poziomu 366,6 mln zł w stosunku do I półrocza 2020 r.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 03-09-2021, 16:08

Pamapol zwiększa sprzedaż po I półroczu 2021. fot. mat. pras.

Pamapol zwiększa sprzedaż

W I półroczu Grupa Kapitałowa Pamapol koncentrowała się na realizacji ustalonych kierunków działań. W konsekwencji GK Pamapol odnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 3,2 proc. do poziomu 366,6 mln zł w stosunku do I półrocza 2020 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła 19,0 mln w porównaniu do 17,0 mln zł (+11,8 proc.), zaś zysk netto wyniósł 7,1 mln zł w stosunku do 4,7 mln (+49,7 proc. r/r).

Pamapol S.A., spółka dominująca, w I półroczu 2021 r. odnotowała 129,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 155,7 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza spadek o 16,8 proc. r/r. Wynik na poziomie EBITDA wyniósł 5,6 mln zł wobec 7,0 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (-19,3 proc. r/r), zaś zysk netto spadł do poziomu 2,0 mln zł (-32,5 proc. r/r).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pamapol - Spółki zależne poprawiają wyniki

WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o., spółka zależna, w I półroczu 2021 r. wygenerowała 93,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 3,8 proc. r/r, 6,8 mln zł zysku EBITDA w porównaniu do 3,6 mln zł (+91,1 proc. r/r) i 2,7 mln zł zysku netto w porównaniu do straty na poziomie -1,1 mln zł.

Mitmar Sp. z o.o., spółka zależna, w I półroczu 2021 r. odnotowała 157,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 140,7 mln zł (+11,8 proc. r/r), 5,8 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 20,6 proc. r/r i 2,5 mln zł zysku netto w porównaniu do 2,9 mln zł zysku netto (-15,5 proc. r/r).

W ocenie zarządu Grupy Pamapol znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym miały w szczególności zdarzenia związane z intensyfikacją sprzedaży na rynkach eksportowych, rozwojem nowych indeksów produktowych, a także zrealizowane przez spółki z Grupy w poprzednich okresach sprawozdawczych inwestycje w rozwój potencjału skali działalności oraz poprawy jej efektywności.