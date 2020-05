Pawiński, Maspex: Branża spożywcza była odporna na klasyczne kryzysy. Czy ucierpi na skutek pandemii?

- Branża spożywcza była odporna na klasyczne kryzysy, które znaliśmy do tej pory. Jednak pandemia Covid-19 nie jest klasycznym i cyklicznym finansowym kryzysem. Mamy do czynienia ze zdarzeniem społecznym, który odciska już bardzo głęboki ślad na gospodarce. Relacja zwrotna jest odwrotna do tego co obserwowaliśmy wcześniej. Nie mam więc w sobie tej pewności, że branża spożywcza będzie tą, która nie ucierpi. Na pewno zostanie dotknięta, choć być może stopień tego okaleczenia będzie inny niż innych uczestników rynku - mówi Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex Wadowice, który weźmie udział w debacie pt. „Sektor spożywczy – branża strategiczna”.

Zapraszamy czytelników portalspozywczy.pl i horecatrends.pl na czat podczas debaty. ZAREJESTRUJ SIĘ!

Czy branża spożywcza, która uważana jest za odporną na kryzysy, i tym razem wyjdzie z tej sytuacji, obronną ręką? O ty będziemy rozmawiać z rozmowie 1:1 z Krzysztofem Pawińskim, prezesem zarządu Grupy Maspex Wadowice.

Z Michałem Czerwińskim, prezesem zarządu, Purella Superfoods, porozmawiamy o trendach żywnościowych i zmianach zakupowych na czas pandemii. Czy zostaną z nami na dłużej?

W ramach sesji „Sektor spożywczy – branża strategiczna” odbędzie się debata on-line, podczas której będziemy rozmawiać m.in. o: wyzwaniach związanych z eksportem, widmem protekcjonizmu, bezpieczeństwie żywnościowym, rynku pracy sektorze spożywczym, konsekwencji zamknięcia lokalu HoReCa, a także wpływie suszy na rynek i ceny żywności.

Udział debacie potwierdzili:

• Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu, SM Mlekpol

• Piotr Grauer, dyrektor, Dział Usług Doradczych, Grupa Deal Advisory, KPMG

• Maciej Herman, dyrektor zarządzający, LOTTE Wedel

• Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex

• Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska SA

• Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu, dyrektor handlowy, Stokrotka Sp. z o.o.

Sesję podsumujemy rozmowami 1:1 na temat dalszych losów gastronomii. O tym, jak może wyglądać rynek po kryzysie, jakie to ma znaczenie dla gospodarki, porozmawiamy z Maciejem Żakowskim, współtwórcą Restaurant Week Polska i sieci ORZO people-music-nature oraz Arkadiuszem Krupiczem, współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym Pyszne.pl.

WIĘCEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ EECPOLAND.EU.