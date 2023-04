Owoce i warzywa

Pawiński, Maspex: Polska to doskonałe miejsce do rozwijania biznesu (WIDEO)

Autor: wnp.pl

Data: 11-04-2023, 11:30

- Jesteśmy w biznesie 33 lata, ale ten ostatni rok był absolutnie wyjątkowy, bo ani jeden składnik kalkulacji kosztów, wytworzenia produktów nie malał. Wszystko rosło, to było coś zdumiewającego, z czym po raz pierwszy miałem do czynienia. Nie było żadnego kompensacyjnego komponentu, który by lekko łagodził podwyżki cen surowców, energii, logistyki, płac - mówi Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex.