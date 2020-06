Pawiński na EEC Online: mamy do czynienia z ewolucją zachowań konsumentów, a nie z rewolucją! (wideo)

Podczas debaty zatytułowanej „Sektor spożywczy – branża strategiczna” w ramach EEC Online, zastanawialiśmy się nad tym jak długo potrwa powrót do konsumenckiej „normalności” sprzed pandemii koronawirusa? Część ekonomistów głosi scenariusze, że pandemia spowoduje pewne przewartościowanie postaw i spojrzenia na konsumpcję. Czy Polacy zaczną kupować mniej?

- Analizujemy wszystko co się dzieje na rynkach, które mają pewne „wyprzedzenie”. Sprawdzamy jak odbudowywały się rynki dotknięte skutkami epidemii SARS. Tam po wyeliminowaniu czynnika zagrożenia odbudowanie optymizmu konsumenckiego trwało około 6 miesięcy. W Chinach już po odmrożeniu niektórych miejsc, np. w Wuhan, pierwsza fala konsumentów w centrach handlowych i hipermarketach to 30 proc. stanu sprzed pandemii, a w Polsce pierwsze dane mówią o 50 proc., czyli byłoby to bardziej optymistyczne - komentuje Krzysztof Pawiński.

- Ci wszyscy prorocy, którzy nie widzieli tego co nastąpi, teraz przepowiadają nam rewolucyjne zmiany po tym co minie. Nie wierzę w to! Nic nie rośnie do nieba i nic nie spada do piekła. Uważam, że z punktu widzenia zachowań konsumenckich będziemy mieli do czynienia z pewnymi zmianami, które jednak nie będą rewolucyjne. Zbyt silny jest w nas nawyk spożywania tego co lubimy, w sposób taki jaki lubimy żebyśmy oddali to za strach, który już wyblakł, i który już nam spowszechniał. To nie jest koniec świata, to tylko kryzys! - mówił Krzysztof Pawiński.

